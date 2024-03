Napoli, Superotium lancia una rassegna di videoarte

Una mostra di videoarte divisa in tre momenti: uno che coinvolge artisti stranieri, un altro che parla di quelli italiani e un assaggio della produzione napoletana. Da Superotium, il resort in zona museo archeologico che ha una collezione d'arte e che organizza eventi culturali, il 13 marzo dalle 19 alle 22 è in programma la rassegna “Mumasha”. In zambiano significa danza e prende il nome da una delle opere esposte, quella dell’artista Chanda Mwamba, inglese, originaria del Paese africano. Insieme ai colleghi Nancy Violet Downs, William Sipling e Prajvi Mandhani, di origine indiana, nei primi mesi di quest’anno ha trascorso una residenza artistica davvero atipica dato che è stata realizzata online (si chiama VVV R): ne è uscita un’opera di videoarte composta da clip pescate dal web, tra archivi liberamente fruibili.

«I temi trattati toccano il rapporto con il paese di origine e la sua rappresentazione al di fuori, il nostro esibirsi e guardarci online, la relazione fra le strutture energetiche e quelle capitalistiche, il ruolo spirituale e di connessione della protesta» spiega Simona Da Pozzo che con Alessandra Arnò cura la mostra.

La Mwamba ha lavorato sulle danze tribali dello Zambia per riflettere sull’essere guardati nella società digitale, illuminando la differenza tra un atto pubblico come è il ballo rituale e lo spiarsi dagli schermi della rete. La Downs ha offerto immagini del Giordano, in un periodo di tensioni drammatiche che riguardano la regione in cui scorre il fiume. Sipling ha analizzato l’elettricità per denunciare la crisi energetica del nostro tempo, infine Mandhani utilizza immagini prese da telegiornali indiani sullo stato dello spazio pubblico, immaginando un essere metafisico che abita sia lo spazio urbano che quello del web.

La sezione nazionale si intitola “Bodies Matter: ovvero Della Sostanza del Corpo” ed è una selezione della produzione di video arte nel 2023 in Italia con filmati visibili sulla piattaforma VisualcontainerTv. Per Napoli e dintorni c’è "Music" di Paolo Chiariello a cura della startup “L'arsenale di Napoli”: una ripresa a camera fissa del molo di Torre del Greco che mostra il mare, il cielo, gli elementi architettonici e il volo degli uccelli.