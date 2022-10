Teatro Trianon, una ciocca di capelli per Mahsa Amin contro la violenza sulle donne in Iran

Stasera, alle 20:30, prima dello spettacolo, manifestazione pacifica contro gli omicidi e le violenze sulle donne in Iran Il teatro Trianon Viviani di Napoli si schiera, con una manifestazione pacifica, contro gli omicidi e le violenze sulle donne e gli uomini iraniani, esplose per l'uccisione di Mahsa Amini.

Mahsa aveva indossato il velo in modo scorretto e per questo è stata picchiata a morte. Solidali con le donne iraniane, la presidenza, con il cda e il comitato di indirizzo, la direzione artistica, il personale e gli artisti del teatro Trianon Viviani stasera, alle 20:30, prima dello spettacolo, predisporranno un box all'ingresso del teatro dove depositare le ciocche di capelli di chi vorrà unirsi nella protesta contro gli omicidi e le violenze sulle donne in Iran.

Le ciocche saranno poi consegnate all'ambasciata della repubblica Islamica dell'Iran in segno di protesta.