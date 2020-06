Napoli, tornano le presentazioni dei libri: gli adolescenti di Messina alla libreria Raffaello

Distanziati e con mascherina, si torna alle presentazione dei libri dal vivo; ulteriore segno di un graduale e prudente ritorno alla normalità. Venerdì, 26 giugno 2020, alle ore 18:30, presso la libreria Raffaello (Napoli - via Kerbaker, 35) Raffaele Messina presenta “Con la coda dell’occhio” (Homo Scrivens), raccolta di undici racconti di adolescenze rubate. A dialogare con l’autore ci sarà Gino Giaculli, vice redattore capo del «Il Mattino» e narratore anch’egli.



Messina, cosa dobbiamo attenderci in questo volume?

"Con la coda dell’occhio” raccoglie undici storie di ragazze e ragazzi ai quali, in vario modo, è stata rubata l’adolescenza. Undici racconti per dire che i ‘panni sporchi’ non si lavano in famiglia; per dire che l’educazione dei figli non è un fatto privato, ma una grande questione pubblica.



Quali le fonti d’ispirazione?

Sono storie vere, anche se sembrano inventate di sana pianta. Storie vere nel senso che sono ispirate a persone e vicende che ho incontrato davvero nel corso della mia trentennale attività di docente o anche a vicende e dati di fatto reali, che la cronaca cittadina ha riportato.



Tra i personaggi di un tuo racconto c’è Melania. Chi è?

Melania è una ragazza realmente esistente, che ho incontrato alcuni anni fa: allora ero vicepreside in un Istituto superiore. Quando Melania si presentò nel mio ufficio, indossava una maglietta bianca, di cotone sottile, in parte bagnata, con uno strappo sulla manica; e aveva un rossetto forte sulle labbra, con evidenti sbavature. Era venuta a dirmi che un compagno l’aveva molestata: l’aveva palpeggiata pesantemente in più parti. Non mi sembrò, quella, una vicenda che potesse essere chiusa con una ramanzina al giovanotto, come se si fosse trattato di uno scherzo sia pure pesante. Sentii di dovere andare a fondo… Mi trovai di fronte un caso in cui nulla e nessuno erano come sembravano: Melania, più che di una ragazzina abusata, aveva i modi di un’adescatrice esperta; il presunto molestatore aveva la faccia di un bambino cresciuto, ma che ancora corre dietro il pallone; i genitori di lui, distrutti dal dolore e dalla vergogna, rassegnati al calvario giudiziario che si stava prospettando; la madre di lei, invece, mi chiedeva di non credere alla figlia e di non denunciare il ragazzo, “bravo guaglione”. Una vicenda intricata, quella di Melania, che gli assistenti sociali e lo psichiatra che la seguivano, mi dissero essere fatta di abusi in famiglia, di atti di autolesionismo, di atteggiamenti istrionici.



“Con la coda dell’occhio” è un titolo efficace ed evocativo. A cosa allude?

Guardare di sbieco, con la coda dell’occhio, appunto, è un modo di fare tipico degli adolescenti. Talvolta, è uno sguardo sfidante, provocatorio. Ma è anche il modo di guardare di chi è timido, impacciato o, ancora, il tipo di sguardo in cui si rifugia chi cerca di coprire le proprie insicurezza con atteggiamenti da duro. Insomma, mi è sembrato rappresentativo delle ambivalenze di questa stagione della vita, della sua complessità, della sua vulnerabilità.



