“Aperti per Voi”: alla scoperta delle bellezze artistiche anche di sera

Dal 9 all’11 giugno i luoghi “Aperti per Voi” del Touring Club Italiano si animano per “Aperti per Voi sotto le Stelle”: aperture prolungate e straordinarie ed eventi speciali per rendere la bellezza, l’arte e la cultura accessibili a tutti. Per tre giorni in tutta Italia, grazie ai preziosi soci volontari del Touring, sarà possibile conoscere e ammirare piccoli e grandi tesori del nostro Paese: palazzi storici, chiese, monumenti, aree archeologiche si animeranno con eventi e aperture serali.

A Napoli venerdì 9 giugno, dalle 10 alle 17 si va alla scoperta delle bellezze artistiche della Basilica di San Paolo Maggiore.

Edificato tra l'VIII e il IX secolo, sul luogo dove precedentemente sorgeva il tempio dei Dioscuri, il complesso basilicale e l'annesso convento vennero completamente ricostruiti dai Teatini tra il 1583 e il 1630. Percorsa la scalinata a doppia rampa e oltrepassato il portale d'accesso si viene proiettati in un vasto spazio interno suddiviso in tre navate.

Sabato 10 giugno dalle 10 alle 20 sarà invece possibile ammirare la Basilica di San Giorgio Maggiore. A seguire, concerto per coro ed organo "Storie di una Madre" del Coro Exultate. “Aperti per Voi sotto le Stelle” è frutto della ultradecennale esperienza del progetto “Aperti per Voi” del Touring Club Italiano nell’accogliere continuativamente, grazie ai suoi soci volontari, cittadini e turisti in siti d’arte e cultura altrimenti inaccessibili al pubblico o aperti con limitazioni di orario. Dal 2005, sono oltre 21 milioni i visitatori accolti, di cui 1,5 milioni solo nel 2022. Oggi sono oltre 1600 i soci volontari attivi in tutta Italia e 85 i luoghi aperti in 35 città italiane in 14 regioni.

Con il progetto Aperti per Voi da 18 anni il Touring Club Italiano vuole sensibilizzare all’esperienza di cittadinanza attiva, diffondendo la consapevolezza che i patrimoni del nostro Paese siano un bene condiviso e sia compito di tutti prendersene cura.