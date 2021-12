Napoli, il dipartimento di Scienze Politiche omaggia con una targa Tullio D'Aponte

Venerdì 10 dicembre dalle 9.45 al Disp, Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (Via Rodinò 22) si terrà l’undicesima edizione della giornata di studio Oltre la globalizzazione organizzata, dal 2011, dalla Società di Studi Geografici, che per tutta la giornata vedrà un interessante convegno sul tema «Chains» (Catene).

«Un termine forte, potente, evocativo più che mai per le numerose contraddizioni della nostra contemporaneità. Un paradigma leggibile da prospettive molto differenti, un tema trasversale in cui ogni piano di analisi rappresenta la tessera di un mosaico in via di composizione che sollecita una dimensione in cui spazio e tempo si comprimono e si dilatano». In occasione dell’inaugurazione verrà consegnata al professore emerito Tullio D’Aponte la targa dell’Aula 7 del dipartimento intestatagli in ricordo dell’azione scientifica e didattica svolta con la fondazione del dipartimento e la presidenza della facoltà. A omaggiare D’Aponte ci saranno il rettore Matteo Lorito, il direttore del Disp Vittorio Amato, il presidente del Polo didattico di Ateneo Rosario Sommella, e il presidente della Società di Studi Geografici Egidio Dansero.