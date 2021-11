Napoli, università Parthenope: giornata della sostenibilità, seminario con Q8 per discutere di sviluppo sostenibile

Una giornata dedicata alla diffusione della cultura della sostenibilità e della difesa dell’ambiente, promossa dall’università “Parthenope”, mercoledì 17 novembre a partire dalle ore 9:30 a Palazzo Pacanowski. Un momento di incontro con gli studenti per discutere di possibili processi di sviluppo che salvaguardino il pianeta, gli ecosistemi e le risorse ambientali.

Nell’aula T1 il dottor Livio Livi, direttore risorse umane e relazioni esterne Q8 Italia, incontrerà gli studenti per illustrare il bilancio di sostenibilità Q8 2020/2021. Il seminario vuole essere una occasione per discutere di politiche sociali, ambientali ed economiche messe in campo per garantire uno sviluppo sostenibile, in linea con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030 dell’Onu. Il seminario può essere seguito anche a distanza: urly.it/3gbx2

Non è la prima volta che l’università e la Kuwait Petroleum Italia si incontrano, l’azienda due anni fa aveva già coinvolto gli studenti della “Parthenope” con il concorso di idee “energie per Napoli” per premiare le migliori idee sostenibili nei settori trasporti, energia, turismo. Continua anche la campagna Plastic Free dell’ateneo con la distribuzione delle borracce di alluminio realizzate in occasione del centenario dell’università. Dopo il polo scientifico del centro direzionale e la sede di via Acton, il giorno 17 novembre saranno gli studenti di Economia e Giurisprudenza a ricevere le borracce. L’università infatti ha recentemente installato in tutte le sedi i distributori di acqua microfiltrata per spronare gli studenti a ridurre l’uso di acqua minerale in bottiglie di plastica.