Napoli, il valore della pace nella nostra costituzione: l'iniziativa a San Giovanni a Teduccio

“Dalla Resistenza alla Repubblica - Il valore della pace nella nostra Costituzione”, è questo il titolo dell’evento che si terrà a Napoli nel cultural hub Art 33, in via Bernardino Martirano 17, dal 31 maggio al 9 giugno.

Lo scopo di questa kermesse è quello di evidenziare il percorso storico e culturale dell'Italia dalla Resistenza fino alla nascita della Repubblica Italiana, con un particolare accento a ciò che avvenne nella zona orientale della città di Napoli a Ponticelli.

L’evento, organizzato dall’associazione Gioco Immagine e Parole, Art 33 con la collaborazione della Casa del Popolo di Ponticelli, rientra nel progetto Cre.sco, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

La mostra aprirà al pubblico venerdì 31 maggio alle ore 18 nella struttura di Via Bernardino Martirano con la presentazione della mostra di circa 70 lenzuola dipinte (teli) che originariamente adornavano gli edifici di Ponticelli durante le 4 Giornate di Napoli, offrendo un collegamento al nostro passato collettivo attraverso l'arte e le memorie condivise.

Avviata dalla Casa del Popolo di Ponticelli nel 2008, questa iniziativa artistica collaborativa vede la partecipazione di artisti, poeti e scrittori provenienti da Napoli e da tutta Italia.

La mostra sarà visitabile presso la struttura 1, 3, 5, 7 giugno: dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 17:00 alle 20:00 e il 2, 8, 9 giugno: dalle 10:00 alle 14:00.

La serata del 31 maggio concluderà con la proiezione del film musicale Hair (regia di Milos Forman).

«In occasione della Festa della Repubblica - dichiarano gli organizzatori dell’evento - ci troviamo a riflettere sulle radici profonde della nostra identità nazionale, celebrate attraverso l'arte e la memoria storica. La mostra e la presentazione del podcast mirano a riscoprire e valorizzare quegli episodi cruciali che non solo hanno definito il corso della storia italiana, ma continuano a influenzare la vita quotidiana nelle nostre comunità. Celebrare il 2 Giugno non è solo un atto di memoria, ma un impegno rinnovato nei confronti dei valori di pace, libertà e giustizia che la nostra Costituzione si propone di salvaguardare. Questo evento rappresenta un'occasione per riaffermare questi principi fondamentali, rinsaldare la nostra comunità riflettendo su come, anche nei momenti più bui, abbiamo saputo trovare la forza di resistere e ricostruire» concludono.

In concomitanza con l'apertura della mostra, Art33 presenterà il podcast “Guerra di Periferia”, realizzato in collaborazione con Gioco Immagine e Parole e alcuni studenti del Liceo Piero Calamandrei di Napoli, tratto dall’omonimo libro “Guerra di periferia. Resistenza, vita quotidiana e stragi dimenticate nell'Area Orientale di Napoli 1940-1943” di Andrea D'Angelo, Giorgio Mancini e Luigi Verolino, pubblicato nel 2005.

Il podcast, suddiviso in 4 puntate, narra gli episodi di resistenza e rappresaglia accaduti nel quartiere di Ponticelli, che hanno segnato l'avvio delle 4 giornate di Napoli.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org