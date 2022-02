Via Tribunali a Napoli: San Valentino tra tour, installazioni, canzoni e selfie nel centro antico

In occasione di San Valentino, Heart of the City in collaborazione con l'Associazione «.0 Artigiani e commercianti di via Tribunali» ha organizzato un tour speciale nel centro storico dedicato alle storie d'amore e alle canzoni napoletane.

Questo tour, che attraverserà i luoghi più famosi ed evocativi del centro storico di Napoli, sarà accompagnato dalla musica di alcuni brani classici napoletani, interpretati da due voci e una chitarra. La storia incontra l’ arte che si esprime con le note di grandi canzoni. Appuntamento domenica 13 febbraio a Piazza Bellini, ore 10.15. Il tour toccherà le seguenti tappe principali: Via Tribunali, Via San Biagio dei Librai, Piazza del Gesù. Interventi musicali a cura di "La Posteggia classica Napoletana di Carmine e Antonia Pignalosa".

Costo a persona: 16 euro / ridotto da 8 a 17 anni 10 euro / fino a 7 anni gratis

Durata: 2 ore circa, tour adatto a tutte le età. Visita guidata con guida abilitata

La prenotazione è obbligatoria: info@heartofthecity.it, 3770994320.

La visita si terrà al raggiungimento di almeno 12 partecipanti I partecipanti dovranno presentarsi con la mascherina indossata.

La visita guidata rientra nell'evento ACCENDI L’AMORE - Iniziative per San Valentino. Quest’anno la neonata Associazione .0 Artigiani e Commercianti di Via Tribunali propone un weekend all’insegna dell’arte, della cultura e dell’amore. Napoletani e turisti sono invitati a visitare il Decumano Maggiore e a riscoprire le attività commerciali e ristorative distribuite lungo Via Tribunali. Da sabato 12 a lunedì 14 febbraio a Piazza San Gaetano sarà installata la scritta TI AMO. L’installazione, colorato elemento decorativo, è un invito a tutti gli innamorati a partecipare al concorso: ACCENDI L’AMORE : basta leggere il regolamento e comunque scattare una foto, postarla su Facebook, taggare la pagina dell’associazione "Artigiani e Commercianti .0 Via Tribunali" e i selfie che ricevono più like vincono una cena nelle pizzerie partecipanti.