Napoli, viaggio sentimentale a Natale tra le librerie antiquarie: 20% di sconto

Un vero e proprio "Viaggio sentimentale tra le librerie antiquarie del centro storico" quello che si potrà intraprendere a Napoli in tutto il periodo natalizio, fino al 6 gennaio, nelle migliori botteghe che vendono libri nella zona antica della città. Il 20% di sconto sarà infatti applicato per l'acquisto di libri antichi e usati. Aderiscono all'iniziativa la Libreria Regina, Libreria Langella, Libreria Berisio, Libreria Colonnese e Libreria Belle Epoque. Questa iniziativa nasce da un incontro a pranzo tra "vecchi amici" che ricordando i tempi passati ed accomunati da un'antica passione cercano di far rivivere in libreria quell'atmosfera perduta.

