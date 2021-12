«Napoli vista dalle Sirene»: un caffè con Sergio Siano in occasione dell'uscita del suo nuovo libro fotografico

Mercoledì 15 dicembre alle ore 19.00 il fotografo napoletano Sergio Siano incontrerà il pubblico al Caffè letterario Intra Moenia (Napoli, piazza Bellini 70) per il firmacopie del libro fotografico “Napoli vista dalle Sirene”, realizzato per le edizioni Intra Moenia, in cui racconta la città attraverso immagini inedite della sua costa. Per l’occasione saranno inoltre esposti gli scatti più rappresentativi del volume.

Dopo aver raccontato Napoli nei suoi vicoli, nel suo tessuto sociale, nei suoi monumenti e nelle sue contraddizioni, Siano propone un inedito viaggio fotografico lungo il Golfo di Napoli restituendoci storia, bellezza e contraddizioni della costa partenopea: con il suo obiettivo ci invita a scoprire come nonostante l’incuria e le ingiurie degli uomini, il nostro mare conserva i suoi segreti, preserva la sua bellezza. O forse semplicemente si difende dal tempo come se fosse un organismo vivente.

«Il viaggio lungo la costa napoletana è un’esperienza unica e meravigliosa. […] È rivivere a colori i film in bianco e nero girati nelle storiche ville posillipine a picco sul mare, è un tuffo nel mito d’amore tra Nisida e Posillipo, è nuotare sui fondali della baia di Trentaremi dove i resti sommersi di statue millenarie custodiscono i segreti di funeste leggende legate alla sventurata isola della Gaiola. […] È una dedica ai pescatori, ai frutti di mare, ai poeti. Questo libro è un viaggio nel tempo, dal paradiso all’inferno» (dalla postfazione di Sergio Siano)



Il volume cartonato è composto da oltre 100 foto a colori ed è disponibile nelle principali librerie. La mostra resterà visitabile tutti i giorni dalle 10.00 alle 2.00.

Ingresso libero. Accesso consentito solo con Green Pass secondo le disposizioni vigenti.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti-Covid.