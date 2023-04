«Oltre lo schermo», la rassegna dedica gli ultimi giorni di proiezioni agli ex operai Whirlpool

Ultimi giorni programmazione per la rassegna «Oltre lo schermo», che fino a martedì 2 maggio animerà l’auditorium della Porta del Parco in via Diocleziano 343 con eventi cinematografici e musicali.

Tra gli appuntamenti in calendario, particolarmente significativo quello che nel giorno della Festa dei Lavoratori vedrà una folta rappresentanza di operai della Whirpool presenziare alla proiezione di «Via Argine 310», il documentario che racconta la loro lotta contro la chiusura dello stabilimento di Ponticelli. Sempre lunedì 1° maggio prevista anche la proiezione di «Laggiù qualcuno mi ama», l’intenso omaggio di Mario Martone alla vita e alla carriera di Massimo Troisi.

Posticipato a martedì 2 maggio, invece, il concerto «Le più belle colonne sonore dei film più celebri» con i Filarmonici di Napoli diretti da Carlo Morelli. Voluta dal sindaco di Napoli e organizzata da Upside srl con la direzione artistica di Carlo Luglio, la rassegna «Oltre lo schermo» ha segnato un’ulteriore tappa del processo di valorizzazione dell’avveniristico auditorium situato nell’area dell’ex Italsider, per anni rimasto chiuso al pubblico. Tutti gli appuntamenti della rassegna saranno ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Napoli.

Lunedì 1° maggio 2023 ore 18:00, la proiezione «Le voci di Porta Capuana» un documentario di 15 minuti realizzato con gli allievi del workshop, a cura della Cooperativa Dedalus e di Officine Gomitoli; «Il senso di un luogo», genere: documentario; regia: Gianfranco Pannone; ospite in sala: Gianfranco Pannone (regista).

A seguire alle ore 18:30, la proiezione «Via Argine 310» (2022) un documentario girato da Gianfranco Pannone, con Alessandro Siani, una produzione Bartleby Film in collaborazione con Rai Cinema e Aamod – Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico. Sinossi: «Via Argine 310» segue, lungo dodici mesi la vicenda degli ex lavoratori Whirlpool di Napoli - Ponticelli, conclusasi pochi mesi fa con il licenziamento di 316 operai dopo la brusca chiusura del sito. Tre anni prima quegli stessi operai avevano tenacemente dato vita al presidio «Whirlpool - Napoli non molla» tuttora esistente, nell’ex dopolavoro, in quella Via Argine indirizzo storico che per decenni ha ospitato lo stabilimento della multinazionale americana della lavatrice. Speranze, paure, desideri e tanta rabbia si distribuiscono lungo il film grazie alle testimonianze di alcuni degli operai mobilitati da ben tre anni. Le loro sono storie in bilico tra la legittima paura di perdere il posto fisso e le preoccupazioni per i propri figli nella città dove più che altrove la precarietà è un dato reale. Attraverso lo specchio di Napoli, città di cui pochi conoscono la storia industriale, il film racconta anche la crisi della centralità operaia nell’immaginario della società italiana e nell’orizzonte strategico delle forze politiche. Ospite in sala: Gianfranco Pannone (regista) Presenti in sala: (ex) operai del Presidio Whirlpool «Napoli non molla».

Ore 20:30 la proiezione «Laggiù qualcuno mi ama» (2023). Documentario biografico; regia: Mario Martone; con: Francesco Piccolo, Anna Pavignano, Valeria Pezza, Goffredo Fofi, Paolo Sorrentino, Salvo Ficarra, Valentino Picone, Michael Redford, Roberto Perpignani, Sentieri Selvaggi. Una produzione: Indiana Production Distribuzione: Medusa Film e Vision Distribution Sinossi: Montando le scene dei suoi film Martone vuole mettere in luce Troisi come grande regista del nostro cinema prima ancora che come grande attore comico, e per farlo delinea la sua parabola artistica dagli inizi alla fine, inquadrandolo nella temperie degli anni in cui si è formato e nella città comune ai due registi, Napoli.

Martedì 2 maggio alle ore 20:30, il concerto «Le più belle colonne sonore dei film più celebri» Orchestra: «I Filarmonici di Napoli» Carlo Morelli dirige «I Filarmonici di Napoli» Reinterpretazione delle colonne sonore dei grandi capolavori del cinema internazionale. «L’idea di raccontare le immagini con la musica risale a tempi antichi. Il potere immaginifico del linguaggio sonoro evoca atmosfere e paesaggi inusitati, la potenza del suono amplifica e dilata il senso del figurativo in un’apoteosi di colori e suggestioni. Il concerto interpreta questo sentimento, immergendosi nel flusso di quei temi visivi che sono diventati sogni vividi e reali nella vita di tutti noi. Cinema e musica rappresentano una monade inscindibile abitata dalla forza trasgressiva della musica che elegge la visione a visione del mondo.»(Carlo Morelli).