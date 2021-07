Napoli, in zattera di notte alla Galleria Borbonica

Una piccola cisterna, realizzata alla fine del 1400, delimita l’ingresso di questo avventuroso percorso, raggiungibile attraverso un breve cunicolo da dove si potranno ammirare alcune lavorazioni idrauliche di eccezionale fattura, oltre alle croci incise nella malta legate al duro lavoro del “pozzaro“. Successivamente si percorrerà un piccolo cunicolo detto di “Pizzofalcone”.

Il tour notturno in zattera sarà reso ancora più speciale al ritorno nella Galleria Borbonica, dove si passerà attraverso uno stretto cunicolo lungo circa 30 metri per poi scendere nella grande cisterna attraverso una scala in ferro. Da qui si potranno osservare i camminamenti ad arco utilizzati dai “pozzari”, poi ci si imbarcherà (e qui l’emozionante avventura arriverà al massimo) su una zattera che navigherà sulla falda acquifera sotterranea di Napoli, nella galleria abbandonata della mai completata linea L.T.R. (Linea Tranviaria Rapida).

Si scenderà ad una profondità di 40 metri nelle viscere della città ad una temperatura percepita 16/18 gradi. Faranno da incredibile cornice al tour, enormi frammenti di statue, le auto e le moto d’epoca ritrovate sotto i detriti.

Il progetto per conoscere (Nuovi) Amici

Siete mai stati in un evento che non conoscevate nessuno? E’ una cosa simpatica e molto stimolante che apre nuove forme di socializzazione. L’Ass. Vivere Napoli ha lanciato un progetto sulla città di Napoli per conoscere (Nuovi) Amici. Un modo del tutto nuovo e diverso di trascorrere il tempo libero che coniuga la scoperta, o la riscoperta, delle bellezze del territorio con la creazione di nuove connessioni (non online!)

I tour saranno nel rispetto delle regole e le norme di sicurezza per difendere se stessi e gli altri dal Covid-19

Dettagli dell’evento

Tour Guidato con Aperitivo

Quando: Venerdì 23 Luglio

Dove: Via Morelli, n°61 (ingresso pedonale del Parcheggio Morelli)

Turno unico: 20:30 Appuntamento 15 minuti prima

Disponibilità max per turno: 45 Posti

Durata: 1 ora e 30 minuti circa

Costo: Costo unico € 26 (€ 9 in prevendita + € 17 in loco)

Abbigliamento consigliato: portare con sé un giubbino/felpa per la fresca temperatura della galleria e scarpe comode e chiuse.

Garage a pagamento: Garage Morelli – Via Morelli

Parcheggio in strada: Piazza Vittoria

NB: A causa dei pochissimi posti disponibili, l’acconto di € 9 pro capite, pagato in prevendita, qualora il partecipante non potesse più venire all’evento, non è rimborsabile né, in alcun modo, può costituire parte del saldo in loco di un altro biglietto, ad es. di parenti o amici.