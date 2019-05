Sabato 4 Maggio 2019, 07:51

#napoliviva, un viaggio attraverso la città vista con lo sguardo di una bambina di 8 anni. È la mostra inedita del fotoreporter Sergio Siano, in esposizione dal 7 maggio al 7 giugno alla Reggia Designer Outlet di Caserta. 35 scatti attraverso il tempo e i luoghi della città per coglierne la vita, i segreti, gli umori.«È un viaggio che comincia dalla collina più alta di Napoli, la collina dei Camaldoli, per poi scendere nei quartieri popolari, nella storia vivente della città - spiega Siano - La bambina andrà al casale di Posillipo, a Bagnoli, dove si soffermerà su uno scoglio a forma di cuore. Entrerà a Nisida per scoprire degli scorci che a sua volta mostrerà allo spettatore. Incontrerà persone, scoprirà il vicolo più stretto della città dove si imbatterà in una ballerina che con le sue movenze disegnerà le dimensioni di questo vicolo. Incontrà altri bambini, magari che studiano su un asse da stiro davanti alla loro abitazione. O magari un bambino che guarda in faccia la morte, un teschio, a rappresentare un rapporto antico e sempre comunque attuale che hanno i napoletani con la morte, le processioni, le religioni. Considerando che quando ho cominciato a fotografare ero poco più grande di un bambino, credo che nella mia fotografia sia rimasto un po’ quello sguardo. Quindi per me la cosa più naturale è stata mostrare la città attraverso lo sguardo di una bambina».