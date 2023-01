Nasce Purparlè, il nuovo format digitale per raccontare il Mann

Purparlè è il nuovo format live streaming interaction che racconta, per temi, i capolavori del Mann. Protagonisti delle pillole video, che saranno lanciate sui canali social del Mann, sono il direttore Paolo Giulierini e l'attore Massimo Andrei; la direttrice della fondazione donnaregina per le arti contemporanee, Kathryn Weir, ha partecipato alla puntata zero del promo del format. ​

«Un nuovo format digitale arricchisce l'offerta divulgativa del Mann, un'offerta sempre attenta all'innovazione e al dialogo con le nuove generazioni, dall'audiovisivo ai dai social, dai podcast dai videogame, verso l'accesso agli open data. Con Purparlè, piattaforma live stream interaction, vogliamo accrescere sempre più il dialogo con il pubblico e lo faremo attraverso un racconto originale del nostro patrimonio che ne stimoli la conoscenza e inviti al museo. Un progetto innovativo che offre anche interessanti possibilità per la promozione dei prodotti a marchio Mann», commenta il direttore del museo, Paolo Giulierini.

Purparlè si basa sulla produzione di video in alta definizione con l’immediatezza della videocamera più diffusa al mondo: lo smartphone.

Tante sono le peculiarità di Purparlè, la prima piattaforma di live streaming, completamente sviluppata in Italia, che permette di dar centralità al contenuto e al ruolo di intermediazione del narratore: l'automazione della ripresa attraverso robotica con intelligenza artificiale.

L'interazione istantanea con la call to action grazie alle icone che spingono a condividere reazioni e commenti; l'immersività attraverso l’utilizzo contemporaneo della telecamera fronte/retro: è possibile vedere chi parla e di cosa si sta parlando nello stesso momento; la partecipazione in chat animata da voce e video; il consolidamento della propria audience, avendo la possibilità di monitorare anche i gusti e le tendenze del pubblico. In prospettiva, saranno acquistabili sulla piattaforma anche i prodotti del Mann, in primis l'abbonamento annuale al museo.

«Quando abbiamo pensato di sviluppare questo nuovo mezzo di comunicazioni ci siamo prefissati uno scopo: portare nuovamente il contenuto al centro dell’attenzione. Il mondo del digitale si è ubriacato negli ultimi anni di numeri e volumi che hanno utilizzato i contenuti svilendoli. Purparlè vuole essere la risposta innovativa e tecnologica ad un nuovo concetto di comunicazione digitale dove chi presenta il contenuto non diviene prenditore di valore ma divulgatore narrante di quel valore. Tutto questo è stato sviluppato e prodotto in italia, non a caso culla della cultura, anche digitale», commenta Massimiliano Molese, Ad di Purparlè.

Il tema narrativo di tutte le puntate è la scoperta del Mann attraverso gli occhi del direttore Paolo Giulierini, per un creare un racconto confidenziale ed estemporaneo delle collezioni dell'Istituto.

In particolare, il Direttore e l’ospite (l’attore Massimo Andrei) scoprono, dialogando, le opere del museo: dispongono entrambi di devices digitali che permettono loro di fare vedere al pubblico i rispettivi punti di vista ‘in soggettiva’, mixati assieme a riprese oggettive che gli stessi protagonisti realizzano in tempo reale. La narrazione diviene, così, completamente immersiva.