L'Acceleratore di NAStartUp al museo di Napoli mercoledì 26 ottobre

La community di NAStartUp si riunisce al museo di Napoli per un incontro affascinante tra passato e innovazione. L’evento inizia mercoledì 26 ottobre a partire dalle ore 18:00 online e alle 18:30 in presenza (con l'AfterPlay) nella sede della struttura, in piazzetta San Gennaro A Materdei 3.

«Il fondo di Gaetano Bonelli e l’innovazione della sua Wunderkammer sono un vero e proprio incubatore della storia delle imprese e dell’economia della città di Napoli e, per estensione del Sud e dell’Italia tutta. Qui è facile riconoscere il futuro dell’economia, riscoprendo la grande tradizione della finanza napoletana. D’altronde, i saperi da sempre ci aprono a competenze e storie nuove e questa voglia di conoscenza è lo spirito che anima il nostro acceleratore» spiega Antonio Prigiobbo, director di NAStartUp.

Come in ogni appuntamento della community, nuove innovazioni presentano i loro modelli di business con il supporto dell'acceleratrice e financial advisor, Brigida Ardolino.

A Bergamo nasce MeetMyPet: i cofounder, Tina Alogna ed Emanuele Crescini, hanno realizzato un’app che consente a proprietari di cani, gatti, privati, aziende e professionisti del settore, di entrare in una community in cui chiedere consigli e avere promozioni. Roma è la città dove prende i natali Keyin di Roberto Esposito che facilita le operazioni della ricettività extralberghiera di piccole strutture con soluzioni da remoto che fanno “incontrare” host e guest, in operazioni come l’accertamento dell’identità degli ospiti e il conferimento delle chiavi. Da Milano proviene Consono, l’idea di Gemma Fiorentino. Si tratta di una piattaforma di welfare digitale che ha due obiettivi, favorire l’educazione finanziaria e gestire gli anticipi sullo stipendio in modo automatizzato. A Napoli nasce LadyD, un’idea di Mariomartino D’Ambrosio che facilita il noleggio di abiti online, il cosiddetto fashion rental.

Nella sua rubrica sulla social innovation la guest Fabio Bruno di StartMeUp intervista Gaia Salizzoni di Hale, un progetto che aiuta le persone che soffrono di dolore pelvico cronico a migliorare la propria salute mentale e sessuale. Il progetto è stato selezionato tra le quindici migliori imprese sociali d’Europa in un programma della Investment bank institute. Di inclusione sul lavoro parla Policoro, il progetto della Chiesa italiana, presentato da Francesco Trambarulo, che vuole dare una risposta concreta alla disoccupazione giovanile con iniziative di formazione e promuovendo l’imprenditorialità giovanile.

Nella sua rubrica Readyinnovation che racconta i libri di innovazione, Giancarlo Donadio intervista Lorenzo Ait, imprenditore con all’attivo due società quotate alla Borsa di Milano, e autore del libro “Nazione Liquida, 17 indizi per capire la nuova realtà ibrida e viverla da protagonisti” (Roi Edizioni).

NAStartUp è un acceleratore dell’ecosistema delle startup senza scopo di lucro. Da anni detiene il premio come miglior challenge in Europa per l’innovazione secondo il consorzio Ubi Global che raggruppa 800 tra incubatori e acceleratori nel mondo. Sviluppa un appuntamento periodico (mensile e gratuito) con un network e una community di oltre 8.000 talenti che accelera dal basso e punta a far nascere, crescere e accelerare innovazioni, startup e talenti in tutta Europa. Il progetto è ideato e sviluppato dal founder e director, Antonio Prigiobbo, innovation designer.

Il Meetup di Startup e Investor che Accelerano in Italia e in Europa (e non solo): lo StartUp Day e Play sono format di partecipazione, sviluppati in filiera, dalla community stessa, composta dai professionisti e dalle imprese che facilitano e accelerano la diffusione dell’economia delle startup e dell’innovazione. La partecipazione è completamente gratuita. Le attività sono autoprodotte senza fini di lucro. Lo StartUp Play è il format online che porta l’evento mensile on streaming e sviluppa nuove contaminazioni.

Tutte le attività sono gratuite grazie agli sponsor e partner che sostengono il programma, l’accelerazione open e gratuita per tutti: IdeaSolutions Holding e Quadronica, Kineton, con i partner Bott.One, Sartoria DA Napoli, Santa Chiara Boutique Hotel, Biancamore, Lauro.it, The Spark, Essequadro Eyewear, Creazione d'Impresa e SUGC (Sindacato Unitario Giornalisti della Campania).