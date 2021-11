A Natale con Campania artecard in regalo le carte del Mercante in Fiera: l'iniziativa che promuove 40 siti d'arte

Una special edition del Mercante in Fiera in una versione illustrata della Campania in omaggio per Natale. Arriva la prima edizione del Mercante in Fiera dedicato al patrimonio culturale della Campania per scoprire musei e luoghi di arte e cultura del territorio regionale giocando con la famiglia.

È l'iniziativa di Natale 2021 di Campania artecard che, grazie a una partnership con Dal Negro e al sostegno di UniCredit, official sponsor del pass, regala il popolare gioco di carte a chi acquista dal 1 dicembre al 6 gennaio l'abbonamento al pass 365 Gold (sia nella versione standard da 43 euro che in quella young da 33 euro).

Le feste natalizie si arricchiscono così di contenuti culturali: durante la consueta “asta” del Mercante in Fiera, banditore e partecipanti potranno giocare ad indovinare i siti culturali campani e scoprirne la storia, anche grazie alla brochure dedicata che descrive i 40 siti d'arte illustrati sulle carte da gioco, disegnati da Simona Nacci, giovane illustratrice napoletana della scuola Comics.

Il mazzo di carte pensato ad hoc per la proposta culturale da un lato richiamerà la tipica grafica del gioco con i palloncini con sfondo rosso e blu e dall'altro, raffigurerà infatti le illustrazioni dei luoghi più emblematici inseriti nel circuito Artecard.

Dall’Abbazia del Goleto nella provincia di Avellino all’Arco di Traiano di Benevento, passando per le Catacombe di Napoli e l’Anfiteatro Campano di Capua nella provincia di Caserta per arrivare al Parco archeologico di Velia nella provincia di Salerno. E ancora Pompei, Ercolano, Museo archeologico nazionale di Napoli, Capodimonte, Reggia di Caserta, Carditello, Grotte di Pertosa, Palazzo Reale di Napoli, Villa Campolieto e tantissimi altri, in una combinazione in cui si esaltano siti molto noti alternati a quelli meno conosciuti e non sempre inseriti nei tradizionali circuiti turistici.

La promozione natalizia s’inserisce, infatti, in una serie di iniziative che Campania artecard porta avanti all’interno del piano di valorizzazione del patrimonio culturale della Scabec, società inhouse della Regione Campania.

Tra queste la realizzazione della prima guida Lonely Planet della Campania pubblicata lo scorso aprile e l’inserimento nel circuito di nuovi luoghi da visitare come il Museo archeologico nazionale Marcello Gigante di Buccino, oggetto di un recente progetto di valorizzazione.

Sarà possibile acquistare campania>artecard 365 Gold online, a partire da 33 euro, sul sito www.campaniartecard.it e ritirare il proprio Mercante in Fiera presso l'infopoint di piazza del Gesù di Napoli, oppure si potrà scegliere la spedizione del proprio regalo acquistando il pass Artecard da Museum Shop (www.museum-shop.it) special partner per questa iniziativa.

Inoltre, il kit pass + Mercante in Fiera sarà acquistabile fisicamente a Napoli nei seguenti Artecard Point: Box Office (Galleria Umberto), Mister White (piazza Bovio), Number One (Stazione piazza Garibaldi), Promos (Vomero) e lo store di Feltrinelli di piazza Garibaldi.

Acquistare Artecard dà anche l’opportunità di accedere gratuitamente all'esclusivo “Club dell’Arte”: una community digitale di amanti dell'arte che permette di essere informati in anteprima su eventi e mostre, e di ricevere inviti esclusivi e assistenza dedicata via Whatsapp.