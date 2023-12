Il Natale a Città della Scienza: tra tradizione e scoperta

A Napoli, tra le tante iniziative in occasione delle feste, si celebrerà anche il Natale scientifico. A Città della Scienza il weekend del 23 e 24 dicembre sarà un’occasione per festeggiare, scoprendo le tradizioni natalizie del mondo, per mettersi alla prova, con i laboratori a tem, e per sperimentare, con la tombola scientifica.

Con l’attività «Decorazioni dal mondo» si scopriranno le tradizioni natalizie nei diversi paesi, attraverso un affascinante viaggio nei cinque continenti alla scoperta dei colori e delle forme del Natale.

Il laboratorio interattivo «Dino academy» recluterà, invece, piccoli paleontologi per indagare su un sito di scavo e, attraverso l’osservazione delle ossa fossili, si proverà a dare un’identità ai dinosauri a cui appartenevano.

Sulla base delle loro caratteristiche anatomiche, poi, sarà possibile ricostruirne la biologia e l'ecologia.

Il science game «Tombola scientifica» rivisiterà in chiave scientifica il più classico dei giochi di società natalizi dellatradizione napoletana. I comunicatori della scienza animeranno un cartellone gigante e ricco di esperimenti.

E per chi arriverà alla Tombola ci sarà un grande premio. Infine, il science game «Le tappe di una grande storia..di salute!» ripercorrerà i momenti fondamentali della nascita del Sistema Sanitario Nazionale Italiano.