A Natale in arrivo il gioco online dedicato alle bellezze della Campania

Mantenere viva la cultura durante le festività natalizie nonostante la chiusura dei musei.

È questo l’obiettivo con cui Scabec, Società Campana Beni Culturali, ha deciso di aderire a Save the Culture, piattaforma specializzata in giochi interattivi all’interno della quale i musei italiani hanno scelto di interagire con il pubblico attraverso dei quiz sul patrimonio culturale.

Dal 24 dicembre al 6 gennaio, sul sito www.savetheculture.it, sarà possibile sfidare amici e parenti su temi quali i personaggi storici che sono nati nella nostra regione, le affascinanti residenze storiche che si possono ammirare nelle cinque province e il suggestivo paesaggio che ci circonda.

Nello specifico, gli utenti troveranno due percorsi intitolati “VIAGGIO IN CAMPANIA” contenenti dei quesiti ideati appositamente da Scabec e ispirati alle bellezze campane.

Alla fine del gioco i più meritevoli saranno premiati con un’esperienza culturale da vivere dal vivo alla riapertura del comparto museale: coloro che risponderanno al più alto numero di domande, infatti, riceveranno un codice sconto per l’acquisto del 365 Gold Pass, l’abbonamento annuale targato campania>artecard che consente di accedere per ben due volte in un anno all’interno di ciascuno dei principali luoghi della cultura della Campania.

Una passeggiata all’interno delle sfarzose stanze della Reggia di Caserta, le mostre e gli eventi del MANN, il Caravaggio del Museo di Capodimonte, i mosaici del Parco Archeologico di Pompei. E ancora i templi di Paestum, le stradine degli Scavi di Ercolano, il Palazzo Reale e tutti gli altri siti culturali campani.

In aggiunta, il pass consente di entrare in un esclusivo club artecard 365 che permette di accedere a eventi esclusivi, aperture straordinarie e anteprime delle mostre più prestigiose in programma in Campania.

“I musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura sono tra le realtà più colpite dalle chiusure forzate per il contenimento della pandemia da Covid-19”, commenta Giuseppe Ariano, Direttore Marketing e Comunicazione di Scabec. “Una soluzione per sostenere l’intero settore risiede nelle potenzialità del web; fin dal primo lockdown, il racconto del patrimonio culturale regionale non si è arrestato sui canali digitali di Scabec. È proprio in quest’ottica che abbiamo scelto di aderire a Save The Culture con un gioco online che offre la possibilità agli utenti di trascorrere le festività partecipando a un quiz divertente ma al tempo stesso stimolante”.

La Scabec Spa è la società inhouse della Regione Campania che si occupa della valorizzazione e della promozione dei beni culturali regionali. Da circa 15 anni è il riferimento per tutti quei progetti regionali che attraverso differenti attività di valorizzazione – mostre, eventi, visite guidate, spettacoli, convegni, laboratori o formazione – mirano alla promozione dell’immenso patrimonio culturale materiale e immateriale della Campania.

Save the culture è una campagna ideata e promossa da Heritage S.r.l., azienda che opera nel campo della progettazione, della produzione e della comunicazione di contenuti culturali con tecnologie digitali.

