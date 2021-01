Il Natale Napulitano di NarteA: un tour virtuale per scoprire le antiche feste della città

Domenica 10 gennaio ore 18.00, NarteA realizza il tour virtuale Natale Napulitano: Le antiche feste della città, con la guida Matteo Borriello e l’attore Andrea Fiorillo. L’evento tra ricostruzione storica, descrizioni dei luoghi e letture vuole rievocare le tradizionali celebrazioni natalizie che dall’8 dicembre al 6 gennaio animavano la città di Napoli, attraverso i racconti di antichi viaggiatori. L’evento è gratuito, per partecipare è necessaria la prenotazione compilando il form all’indirizzo https://cutt.ly/rjgssO0.

Attraverso lo sguardo di antichi viaggiatori, tra i quali Giovan Battista del Tufo, Emanuele Bidera, che arrivavano a Napoli nel periodo natalizio, il pubblico di NarteA potrà rivivere l’atmosfera di una festa carica di spettacolarità e sentimento religioso. Si parte dall’8 dicembre, con il racconto della festa dell’Immacolata, con il racconto di quanto accaduto nel 1633, quando il serenissimo principe di Polonia e Svezia arrivò in città e il Vicerè fece allestire sontuosi altarini nel cortile del palazzo vicereale, realizzando una prestigiosa stazione della processione in onore dell’Immacolata.

L’evento vuole far conoscere anche le antiche usanze della città di Napoli, come quelle relative al periodo che andava dall’8 al 24 dicembre, denominato “Pasqua del Ceppo”, quando i napoletani preparavano i cibi e addobbavano le loro case, creando la magia del Natale. Tra notizie culinarie e tradizioni musicali, si arriva in compagnia degli zampognari al largo delle Pigne, attuale piazza Cavour, per rendere omaggio alla Madonna delle Grazie.

Il tour prosegue con un continuo andirivieni tra città antica e moderna, tradizioni e affascinanti descrizioni, che raccontano il sentimento che correva tra le strade dell’antica Napoli natalizia e che sono la fonte inesauribile della magia che l’attraversa ancora oggi.

