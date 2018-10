Natura e tradizioni, a Massa Lubrense partono le Passeggiate d'autunno

Sabato 6 Ottobre 2018, 13:58

MASSA LUBRENSE - Quattro appuntamenti tra natura e città, sentieri e aziende agricole, per godersi il meritato relax in uno degli angoli più suggestivi della Campania durante le domeniche di ottobre e di novembre. Domani la prima delle Passeggiate d’autunno a Massa Lubrense promosse dalla Pro Loco della cittadina costiera, presieduta da Teresa Pappalardo, col patrocinio dell’assessorato comunale al Turismo.L’itinerario di domani prenderà il via alle 9.30 dalla sede della Pro Loco e si snoderà tra il centro di Massa Lubrense, la frazione di Marciano e la zona di Marina della Lobra. Durante il percorso, non particolarmente impegnativo e caratterizzato da una lunghezza di circa cinque chilometri e da un dislivello di circa 150 metri, i partecipanti visiteranno la casa-laboratorio di Pina Coccurullo, artista capace di realizzare autentici capolavori utilizzando materiali riciclati. Non mancherà il pranzo con vista sul porto di Marina della Lobra.Il secondo appuntamento è previsto per il 28 ottobre, quando da piazza Vescovado si partirà alla volta delle frazioni di Santa Maria dell’Annunziata, Schiazzano e San Francesco per una camminata tra gli ulivi «condita» dalla visita alle aziende agricole locali. Non mancherà un trekking urbano come quello previsto per il 4 novembre a Castellammare. Gran finale il 18 novembre con la passeggiata lungo il sentiero delle Sirenuse: partenza da Sant’Agata sui due golfi per una giornata a contatto con la natura tra le Tore, la Marecoccola, il Pizzetiello, la frazione di Torca e via Nula.«La partecipazione alle passeggiate è gratuita e aperta a tutti - fanno sapere dalla Pro Loco di Massa Lubrense - La prenotazione è comunque obbligatoria e può essere effettuata rivolgendosi direttamente alla nostra associazione, di persona oppure ai numeri 0815339021 e 3398321201. Agli amanti delle passeggiate che vorranno unirsi a noi consigliamo abbigliamento comodo e scarpe antiscivolo per godersi pienamente questa full-immersion nella natura, nella storia e nelle tradizioni del nostro territorio».