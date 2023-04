«News Content Design», il libro di Francesca Ferrara si presenta al TIN di Napoli

Il 13 aprile dalle 16:45 si terrà al TIN (Teatro Instabile Napoli) in via Vico Purgatorio ad Arco n.38, la presentazione del volume pubblicato da Dario Flaccovio Editore a cura della giornalista multimediale Francesca Ferrara: “News Content Design – Brand Journalism e Digital PR per comunicatori e aziende” con la prefazione di Daniele Chieffi, giornalista e docente universitario.

“News Content Design – Brand journalism e Digital PR per comunicatori e aziende” è un volume che tratta di #giornalismo e #comunicazione e #storytelling in modalità transmediale e che si rivolge ai professionisti dell’informazione e della comunicazione per approfondire tematiche di studio in divenire come quello delle piattaforme, formati e strategie di comunicazione nella società fluida, digitale e postpandemica.

Daniele Chieffi definisce l’opera dell’autrice come «la comunicazione vista dalla giusta angolazione quella che richiede innanzi tutto la capacità di progettare un processo complessivo, che abbia come obiettivo quello di ideare, progettare e realizzare tutti i contenuti necessari a ottenere un dato risultato. Conoscere ogni singola tecnica e riuscire a utilizzarla in un unicum armonioso e rivolto a un unico obiettivo, questa è l’anima del lavoro e per questo l’autrice ha un approccio tecnico operativo, che scende verticalmente su tutte le tecniche necessarie per realizzare i perfetti “mattoni” che poi andranno a costituire il “palazzo” dell’atto comunicativo» e aggiunge «Francesca Ferrara spiega bene quanto sia importante conoscere i diversi materiali e le dinamiche cognitive che muovono tutto, in modo da poter progettare il processo di comunicazione – che chiama design – nella maniera più efficace ed efficiente possibile e trasformarsi da comunicatori a designer di processo dell’atto comunicativo. Il saggio di Francesca Ferrara è finalmente la trattazione completa del percorso culturale che il comunicatore deve seguire. Un testo prezioso, che mancava e che va letto ma soprattutto studiato».

L'autrice Francesca Ferrara

Il volume racconta un viaggio che parte dalla fine degli anni ’90 e arriva sino ai giorni nostri raccontando scenari transmediali tra format giornalistici e di comunicazione multimediale.

«Il mio impegno sul campo, in oltre ventidue anni di attività, l’ho racchiuso in questo volume, osservando molto il processo di un freelance nell’acquisizione di molteplici competenze, nel corso del tempo, in ambito lavorativo in comparti correlati tra loro come le media relations e le digital pr e il social media marketing e il brand journalism, ad esempio» spiega la #newsmakerdirete e #newscontentdesigner Francesca Ferrara e sottolinea: «Ho unito i puntini tra un’area di competenza e l’altra per restituire a chi intraprende il cammino professionale del comunicatore o del giornalista multimediale un disegno di un quadro d’insieme di una realtà sempre più complessa ed articolata grazie alla digitalizzazione dei processi che ha impattato sull’approccio cognitivo-relazionale fino alla progettazione e messa in campo di un piano strategico di comunicazione efficace nel creare valore aggiunto e impatto socio-culturale per stakeholders e le loro community».

Di cosa sia il #newscontentdesign e la rispettiva figura professionale, il #newscontentdesigner ne discuteranno con l’autrice i giornalisti Marco Perillo e Roberta D’Agostino.

Saranno presenti i protagonisti delle case history napoletane contenute nel libro come #CUOREDINAPOLI, #VITRIZIA, #LEZIRRE, #WOWFESTIVAL

Ingresso libero e gratuito con iscrizione su eventbrite.