Notte bianca dei Licei Economico Sociali: al Serao di Pomigliano su economia etica, giustizia sociale, sostenibilità

In occasione delle iniziative per la “Notte bianca dei Licei Economico Sociali”, domani, 26 gennaio alle 17,30, al Liceo Matilde Serao, si terrà un incontro sul tema “La notte del Les: opportunità e risorse per un nuovo Umanesimo. Economia etica, giustizia sociale, sostenibilità”; l'appuntamento è nella sede centrale dell’Istituto in Pomigliano in via Carducci 20. L’evento, patrocinato dal Comune e in partnership con Finetica ets e l'associazione Plastic Free onlus, individua un tema centrale su cui interlocutori esperti, docenti, alunni e i cittadini (l'incontro è aperto) si confronteranno.

Interverranno: docenti, studentesse e studenti del Liceo Serao e Gianluca del Mastro, sindaco di Pomigliano d’Arco. Relazioni di Nello Tuorto, direttore Banca Finetica (“Finanza etica ed educazione finanziaria per la prevenzione dell’usura”) ; Samuele Ciambriello, garante delle persone sottoposte a limitazione della libertà personale della Regione Campania, ( “Volto costituzionale del carcere”); Gianmario Sposito, penalista (“Il capolavoro dell’ingiustizia è di sembrare giusto, senza esserlo” - Platone); Francesco Gallina, referente Pomigliano dell’associazione Plastic Free (“Sostenibilità: giorno dopo giorno, insieme”). Conclusioni della dirigente scolastica Luisa Patrizia Milo.