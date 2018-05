Lorenzo Marone il 16 maggio al Salone Viviani

Lunedì 14 Maggio 2018, 21:44 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2018 21:44

Ultime due tranches del calendario letterario di Domus Stabiae. Si comincis con il romanzo Un ragazzo normale (Feltrinelli, 2018) di Lorenzo Marone e per finire la conversazione sulla tradizione enologica campana che prenderà le mosse dal volume "Storie di vini e vigne intorno al Vesuvio (Intramoenia, 2016)" di Flavio Castaldo. Lorenzo Marone incontrerà il pubblico stabiese il 16 marzo alle ore 18.00 nel Salone Viviani, in via Sant’Anna, 4. L’evento è promosso in collaborazione con l’Associazione «Achille Basile. Le Ali della Lettura».A dialogare con l’autore sarà Maria Carmen Matarazzo mentre l’attore Dario Trere Borrelli leggerà alcuni passi del libro che «non è una storia su Giancarlo Siani, ma con Giancarlo Siani», il giornalista ucciso dalla camorra nel 1985 e che nell’opera viene tratteggiato come amico e modello del giovanissimo protagonista, Mimì. Il ragazzo è un vivace e intelligente dodicenne napoletano che vive proprio nello stabile che farà da sfondo all’omicidio del cronista. È in quel settembre del 1985 che Mimì diventa grande. Ed è soprattutto l’amicizia con Giancarlo il viatico che lo condurrà alla maturità e alla scoperta del valore dei legami amicali che aprono orizzonti nuovi e insegnano il potere salvifico delle parole e delle storie raccontate con amore di verità.