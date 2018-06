De Silva in Tribunale: incontro con l'avvocato Malinconico

Martedì 5 Giugno 2018, 14:49 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2018 14:49

...semi-disoccupato, semi-divorziato, semi-felice, ma soprattutto avvocato d'insuccesso, nella vita Vincenzo Malinconico non raggiunge mai la piena sufficienza. C'è solo una cosa che sa fare davvero (senza che mai nessuno glielo chieda): filosofeggiare. Che giri per le strade di Napoli imbattendosi nelle sue miserie o nelle sue grandezze, Vincenzo ha sempre un pensiero per la testa. Anzi, una miriade di pensieri che lievitano e che, di deriva in deriva, prendono il largo passando dall'amore alla giustizia. E proprio mentre seguiamo il filo dei suoi pensieri sempre fuori tema e i suoi buffi tentativi di autoanalisi, ci accorgiamo che De Silva non ci racconta soltanto le vicende di un avvocato anomalo, ma ci porta in giro per un mondo e per una società incomprensibili, e che Malinconico è lo strumento per capire dove stiamo andando..."Mercoledì 6 giugno (ore 12) presso la sala Metafora del Tribunale, “il Foro napoletano chiacchiera con Diego De Silva e con l’Avvocato malinconico”: oltre allo scrittore, partecipano all’incontro il presidente dell’Ordine degli avvocati Maurizio Bianco, Alba Salvati, Gustavo Pansini, Giovanni Verde e Francesco Barra Caracciolo.