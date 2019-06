Simona Sparaco presenta a Sorrento «Nel silenzio delle nostre parole»

Martedì 11 Giugno 2019, 17:41

SORRENTO - È Simona Sparaco la protagonista dell'incontro in programma per giovedì, alle ore 20, alla libreria Tasso di Sorrento.La scrittrice presenterà, insieme al giornalista Luigi D'Alise, il suo ultimo libro dal titolo "Nel silenzio delle nostre parole", vincitore della prima edizione italiana del Premio DeA Planeta, dedicato ad opere inedite di narrativa.Prendendo spunto da un fatto di cronaca, il terribile incendio della Grenfell Tower di Londra, l'autrice indaga i momenti terribili in cui la vita e la morte si sfiorano diventando quasi la stessa cosa, e in cui le distanze che ci separano dagli altri vengono abbattute dall'amore più assoluto, quello che non conosce condizioni.Madre di due figli, Simona Sparaco, dopo avere vissuto per molto tempo all’estero, è tornata stabilmente a Roma. Ha scritto sceneggiature e romanzi. Tra questi, "Nessuno sa di noi" è stato finalista al Premio Strega nel 2013. I suoi libri sono tradotti in numerosi paesi europei, in Sudamerica, Giappone e Russia.L'appuntamento inaugura la rassegna "VINcontro in libreria", che prevede la degustazione di vini idealmente abbinati al libro protagonista della serata, scelti dal sommelier Giuseppe Reale della ristoenoteca Decanter.