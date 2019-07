Vico Equense, alle Axidie il romanzo di Antonella Cilento «Non leggerai»

Domenica 21 Luglio 2019, 20:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICO EQUENSE - Giovedì prossimo, alle ore 21, ultimo appuntamento di luglio della rassegna estiva Ubik vista mare al Resort le Axidie a marina di Seiano. Antonella Cilento, scrittrice e insegnante di scrittura creativa presenterà il suo ultimo romanzo «Non leggerai». La sua è una storia ambientata a Napoli, in un futuro non troppo lontano, ahi noi, dove i libri vengono vietati e dove i figli che nascono si chiamano Fedez e Lopez. “Cernecchia ora aveva le lacrime agli occhi: sono cresciuta senza la mia mamma a causa dei libri e del suo errore. Perché lei credeva che lottare per un’idea fosse importante. E invece le idee sono il male! Non ve lo dirò mai abbastanza: voi non dovete avere idee!”. Il libro della Cilento, sarà presentato dalla giornalista de “Il Mattino” Donatella Trotta che aprirà anche gli incontri di agosto con Valeria Parrella e il suo ultimo romanzo “Almarina”, il 29 agosto. Elisabetta, nata vedova, insegna a Nisida. Almarina, nata orfana, è appena arrivata. Il loro incontro le tira fuori dal dolore e dal carcere. “Almarina non aveva ricordi così ed era vestita di carta ma possedeva la luce del futuro negli occhi: e il futuro comincia adesso”. L’ultimo appuntamento per l’estate 2019 sarà con Chiara Francini, attrice di teatro e cinema e scrittrice. La scrittrice sarà presente il 7 settembre insieme alla Direttrice della Libreria Ubik di Vico Equense, Giovanna Starace e al giornalista Pierluigi Fiorenza per raccontare la storia di un amore, quello vero, quello con la A maiuscola. “Noi donne – ha dichiarato Chiara Francini – siamo madri anche dell’amore che proviamo, come la dea Kali, con una mano facciamo una carezza, con l’altra avvolgiamo o tappiamo una mancanza, ma quando idealizziamo un oggetto d’amore siamo anche capaci di sopportare e ci dimentichiamo però di capire che in realtà l’amore deve essere sinonimo di gioia, di realizzazione”.