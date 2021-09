Sorrento, a villa Fiorentino la presentazione del libro «Terramara»

SORRENTO

I suoi personaggi vivono vite diverse, ma tutti in un modo o nell’altro riescono a raccontare gli anni terribili, in seguito a quel 23 Novembre indimenticabile. Il malaffare, la connivenza tra politica e ortganizzazioni criminali; in Irpinia nei momenti più tragici, si affacciano senza vergogna personaggi malavitosi pronti a mettere le mani sugli stanziamenti per la ricostruzione di questa terra di nessuno, abbandonata a se stessa da sempre.

Un percorso storico che racconta passo per passo, attraverso la vita di un giornalista del quotidiano ” Il ;Mattino”,il questore, due insegnanti diverse per indole ed estrazione sociale. Un uomo che ha perduto tutto : famiglia e dignità sociale, dopo il fallimento della sua azienda, riesce a risalire la china attraverso una mano amica tesa.

- «Terramara», il libro di Giuseppe Petrarca, una rievocazione del terremoto del 23 dicembre 1980 in Irpinia, verrà presentato sabato alle ore 19 a Villa Fiorentino, nell'ambito della rassegna artistica settembrina, promossa dalla Fondazione Sorrento e curata dall'Associazione Musiciens-Energia Ora. Nel corso della serata, per iniziativa di Ecor Italia di Rosanna Ferraiuolo, verrà consegnato un riconoscimento alla carriera alla cantante Rosalba Spagnuolo, un'idea di Gigione Maresca, con la direzione artistica di Salvatore Piedimonte. Sul libro «Terramara» dello scrittore napoletano Giuseppe Petrarca, interverranno come relatori i giornalisti Anna Copertino di «Road TV Italia» e Franco Buononato de «Il Mattino».

Seguirà lo spettacolo musicale con la voce di Rosalba Spagnuolo e la chitarra di Francesco Cesarano, con le interpretazioni ed esecuzione di famose musiche popolari. Nel corso del dibattito di approfondimento culturale, previsti internezzi musicali con le più belle melodie della nostra tradizione popolare. Il volume ripercorre, atrraverso microstorie che si intrecciano, i giorni del terremoto con dovizia di particolari e articoli giornalistici del momento.