Sorrento, inaugurato il Festival della Classicità BookSophia

Inaugurato oggi, nella sala-auditorium «Antonino e Bianca Acampora» il Festival della Classicità, promosso dalla sede di Massa Lubrense dell’Archeoclub d’Italia. «Vogliamo offrire ai ragazzi un percorso che si affianchi a quello tradizionale delle scuole, prendendo come spunto l’eredità dei classici – spiega il direttore Domenico Palumbo, tra i promotori dell’iniziativa -. Dunque l’intensione è di fare in modo che i classici non vengano relegati ai libri o alle aule scolastiche ma che arrivino anche al grande pubblico. Fare in modo che l’eredità classica che noi riceviamo ponga delle domande alla contemporaneità per dare la possibilità alle nuove generazioni di interrogarsi sul proprio passato e sulla storia.

Domani, ponte con Glasgow passando per Bruxelles. Alle ore 17 giovani italiani e stranieri parteciperanno al Laboratorio di Idee sulla tutela del Patrimonio Ambientale, nello specifico sulla tutela del sistema marino. Interverrà Elisabetta De Simone, 29 anni, nominata dalla Fondazione GaragErasmus, Ambasciatrice del Progetto Europeo EUth Pages For Future e avrà il compito di incontrare i giovani italiani per raccogliere idee sulla tutela del patrimonio ambientale che saranno parte del dossier di proposte al Parlamento Europeo e il suo percorso inizierà proprio dal BookSophia Festival. Con Elisabetta De Simone ci sarà Miriam Ruocco, ricercatrice presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, premiata presso l'Accademia Nazionale delle Scienze durante la ricorrenza dei cento anni della genomica. Con loro anche i volontari dell'European Solidarity Corps del project M.A.R.E. curato dall'Area Marina Protetta di Punta Campanella. Dunque giovani da tutta Europa che daranno vita ad un Laboratorio di idee sulla tutela del patrimonio ambientale e culturale in un contesto complesso che è quello dei cambiamenti climatici. Un vero ponte guardando ai risultati della Cop 26 di Glasgow ma passando per Bruxelles. Le loro proposte arriveranno al Parlamento Europeo!

«Ecco perché – aggiunge Domenico Palumbo - il Primo ed unico Festival della Classicità nasce a Massa Lubrense, in quanto questa città, rappresenta il simbolo della memoria. Una memoria che spazia dalla sua fondazione alla storia del suo sviluppo guardando al futuro. Infatti questo Festival ha insieme una parola inglese “Book” ed un’altra che deriva dal mondo classico “Sophia” perché l’intenzione è quella di fare in modo che l’eredità classica possa guardare alla contemporaneità e spingersi al futuro con i ragazzi delle scuole. BookSophia è un percorso formativo, non è un Festival o semplice conferenza ma è la costruzione di un percorso di formazione fatto con scuole, docenti, ragazzi affinché i giovani possano poi interloquire con il relatore avendo poi anche uno spazio di confronto per creare e sviluppare idee».

Il Festival della classicità si concluderà sabato mattina.