Piano di Sorrento, riparte la rassegna cinematografica Corto in villa

Quest’anno la ripresa della rassegna cinematografica “Incontri al buio” vede un interessante prologo con la Prima edizione della rassegna di cortometraggi “CORTI IN VILLA” sempre nella meravigliosa Villa Fondi a Piano di Sorrento

Con il patrocinio della Città di Piano di Sorrento l’Associneclub, l’associazione di promozione della cultura e dello spettacolo cinematografico, nata nel 1984, promuove il 13 Luglio 2022 a Villa Fondi- Piano di Sorrento con inizio alle Ore.20.30 la

Prima edizione della rassegna di cortometraggi

I CORTI IN VILLA

con INGRESSO GRATUITO.

La direzione artistica è stata affidata dal presidente dell’Associneclub Antonio Volpe al Fiduciario del Gruppo campano del Sindacato Nazionale dei Critici Cinematografici(SNCC), psichiatra e giornalista de “Il Corriere del Mezzogiorno” Ignazio Senatore, che oramai da alcuni anni affianca l’organizzazione della rassegna “Incontri al buio” nata 38 anni fa ad opera di un gruppo di studenti uiversitari appassionati di cinema.

Di seguito i titoli selezionati per "CORTI IN VILLA".

“L’amore non si sgonfia mai” di Diego Carli

con Marianna Caporali, Lorenzo Baronchelli- 11.50’

“Quarantacinquequindiciventiquattro” di Emma Cecale

con Stefania Blandeburgo, Toti Mancuso, Tonino La Mantia – 11.39’

“Una pausa di riflessione” di Antonio Esposito

con Antonio Esposito, Sara Saccone – 2.45’

“A occhi chiusi” di Alessandro Perrella

con Milena Vukotic, Valentina Perrella – 7’

“Le buone maniere” di Valerio Vestoso

con Giovanni Esposito, Gino Rivieccio .-19’

“Il tenente Palombo” di Alessandro Dipalo – 1.52’

con Domenico Prezioso, Titti Lanzetta

“L’impianto umano” di Andrea Sbarbaro

con Giovanni Storti, Dario Leone, Teresa Acerbis – 11.30’

“Noir brothers” di Daniele Cangemi

con Francois Turrisi, Renny Zapato – 9.31

Al termine delle proiezioni premiazione del miglior corto scelto dal pubblico

"Il genere del cortometraggio è inteso in vari modi, a volte come primo passo per un aspirante autore prima dell’esordio con il lungometraggio, oppure una scelta di un autore già affermato per ricercare nuovi spunti narrativi nella dimensione del corto fuori dalle costrizioni della grande produzione e distribuzione, oppure una precisa scelta autoriale per concentrare in pochi minuti una poetica, un messaggio, del tutto sganciati dalla cosiddetta “censura di mercato” per riconquistare una libertà espressiva,, provare nuovi paradigmi.

Il “corto d’autore” ha conquistato da tempo un suo spazio anche tra il pubblico ed ha i suoi festival nazionali ed internazionali, un territorio dove autori e filmaker possono confrontarsi , incontrarsi, dialogare anche col pubblico, esprimersi liberamente.

Ci auguriamo che questa prima edizione dei “CORTI IN VILLA” a Piano di Sorrento possa diventare un appuntamento per tutti gli amanti del buon cinema, al di là dei metraggi e dei formati , digitale o in pellicola".

Buona visione a tutti!