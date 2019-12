«O' Pizzaiuolo», il libro che contribuisce al restauro di una chiesa di Napoli

Servira' a contribuire al restauro della chiesa di Santa Maria Stella Maris, nel centro storico di Napoli il libro​ "O' Pizzaiuolo" scritto da Sergio Miccu', presidente dell'Associazione Pizzaiuoli Napoletani che è stato presentato a Santa Maria La Nova nell'ambito della manifestazione "Pizzaiuolo Stories".



Il libro racconta vita ed aneddoti di 40 pizzaiuoli cresciuti spesso all'interno di realta' difficili. Il ricavato della vendita del libro sara' devoluto in beneficenza all'Associazione "I Sedili di Napoli", onlus che si propone il recupero dei valori autentici della napoletanità. ​ "Dai pizzaiuoli napoletani, portatori di un'arte divenuta patrimonio immateriale dell'umanita' - ha detto Sergio Miccu' arriva un contributo per il restauro della chiesa Santa Maria Stella Maris attualmente in stato di abbandono e inserita del centro storico di Napoli, gia' sito Unesco".

​ All'evento, organizzato da Squisito Eventi con il supporto per la comunicazione di BC communication, sono intervenuti tra gli altri il l'assessore al Commercio, Rosaria Galiero e la responsabile del progetto Scegli Napoli, Flavia Sorrentino, l'imprenditore Antimo Caputo amministratore delegato di Mulino Caputo.

