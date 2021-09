Odifreddi, Ercoli Finzi e Cazzullo a Ischia per il Festival di filosofia

Dopo il successo ottenuto dalla «Summer school» dedicata a Pietro Greco; della serata organizzata a Forio in collaborazione con il Pida (Premio internazionale di Architettura) per l’inaugurazione della fontana realizzata dall’archistar giapponese Kengo Kuma, legata anche alla mostra di fumetti di Giuseppe Palumbo su Pasolini, «il mese ischitano della filosofia e del senso civico» che coincide con la settima edizione del Festival internazionale di filosofia di Ischia e Napoli entra nel vivo prima della conclusione prevista per domenica 26 settembre.

C’è grande attesa per l’arrivo sull’isola di personalità della cultura quali Markus Gabriel, Amalia Ercoli Finzi, Aldo Cazzullo e Piergiorgio Odifreddi, che daranno vita a una serie di incontri ospitati in location d’eccezione. Le necessità di rieducarsi alle diversità e di aprirsi agli «universi» rappresentano il tema-clou dell’appuntamento di quest’anno: è la conferma innanzitutto dell’idea di fondo della manifestazione ideata e diretta da Raffaele Mirelli, che sottolinea come «la filosofia sia a portata di tutti». A cominciare dai bambini, che saranno protagonisti il 24 e il 25 settembre di due lezioni speciali, con Giuseppe Ferraro (Università Federico II).

Giovedì 23 settembre ai Giardini La Mortella, dopo il saluto di Raffaele Mirelli, è in programma la lectio magistralis di Markus Gabriel (Università di Bonn) sull'universo come provincia ontologica. Poi, appuntamento al Castello aragonese con l'intervento dell'ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi «a spasso per Pianeti e lune» il 24 settembre, alle ore 20.30 (prenotazione obbligatoria su festfilosofiaischia.eventbrite.it, costo 7 euro). Prima donna in Italia a laurearsi in Ingegneria aeronautica, Amalia Ercoli Finzi è considerata una delle maggiori esperte internazionali nel campo dell'ingegneria aerospaziale. La ricercatrice sarà anche protagonista di una sessione con i più piccoli.

Sabato 25 settembre sarà la volta del giornalista Aldo Cazzullo con una lectio sull'universo dantesco, in una serata ospitata sempre al Castello aragonese (ore 20.30, prenotazione obbligatoria su festfilosofiaischia.eventbrite.it). Cazzullo ha recentemente dedicato a Dante il volume «Il posto degli uomini» (Mondadori), ispirato al Purgatorio, che fa seguito al bestseller «A riveder le stelle». Domenica 26 settembre al termine della terza domenica ecologica legata al Festival, ancora al Castello aragonese, alle 20.30 (prenotazione sempre obbligatoria su festfilosofiaischia.eventbrite.it), il celebre matematico Piergiorgio Odifreddi racconterà i dodici volti dell'infinito e concluderà la rassegna.

Il programma completo delle iniziative e delle mostre è visibile sulle piattaforme social del festival e sul sito www.lafilosofiailcastellolatorre.it