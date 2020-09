Oi Dialogoi: teatro tra natura e filosofia con Kaire Arte Capri

L’Associazione Culturale Kaire Arte Capri, domenica 20 settembre alle ore 17.30, presso il Parco Filosofico di Anacapri, presenta lo spettacolo itinerante “Oi Dialogoi” scritto ed interpretato dall’attore napoletano Alfredo Giraldi. L’evento rientra nella rassegna "Terra di Anacapri, patrimonio, teatro & letteratura" del Comune di sopra dell’isola con il contributo della Città Metropolitana di Napoli. I principi universali che reggono il mondo, la natura e la vita dell’uomo in quanto individuo sociale, verranno presentati in chiave comica e brillante e saranno il filo conduttore dell’evento. Mettendo in campo le sue esperienze artistiche nel mimo, nel teatro di figura e soprattutto grazie alla sua spigliatezza collaudata da anni di attività professionale sul palcoscenico, Giraldi introdurrà i partecipanti al pensiero dei grandi filosofi dell’età classica, moderna e contemporanea. Il titolo dell’evento è infatti un diretto riferimento alle notissime opere di Platone, uno dei padri del pensiero occidentale.



Il monologo avrà come palcoscenico naturale il suggestivo Parco Filosofico ideato dal prof. Gunnar Karlsson, un percorso naturalistico nella macchia mediterranea dove le massime e le frasi più note dei pensatori d’ogni tempo trovano rifugio su maioliche dipinte a mano da ceramisti locali, lungo i piccoli sentieri che si intrecciano tra loro in vari itinerari tematici.

