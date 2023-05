Omaggio a Luchino Visconti con mostre di artisti internazionali e presentazioni di autori

Al via a Ischia le celebrazioni per Luchino Visconti ed il Cinema, con le prime iniziative legate a mostre collettive di pittura, scultura e fotografia ed alla presentazione di romanzi e saggi di autori letterari. L’organizzazione degli eventi inseriti nella VI edizione dell’Ischia International Film e Art Festival “Luchino Visconti”, è come sempre dell’Accademia Ischia Arte Luchino Visconti.

Le mostre sono curate da Barbara Melcarne con le presentazioni di Deborah Di Bernardo, mentre la giuria internazionale è stata presieduta da Marat Guelman, critico d'arte e importante gallerista a New York e San Pietroburgo, con fra gli altri, la critica d'arte e scrittrice comasca, Maria Marchese. Le mostre si svolgeranno fino al 18 giugno in splendide location dell’isola d’Ischia, come il parco botanico “Giardini Ravino” a Forio e il Boutique Hotel “Marina 10”, sul porto di Casamicciola che venne ristrutturato per intero dallo stilista Rocco Barocco.

Mostre e presentazioni di autori letterari anticipano la serata finale del festival, che si concluderà con la cerimonia delle premiazioni dei vincitori delle sezioni pittura e scultura, fotografia, canzone inedita, film e short movies, e che si terrà in Piazza Marina a Casamicciola Terme. “Abbiamo scelto quest’anno di uscire dalle location private ancorchè meravigliose e sul mare, dove solitamente veniva effettuato il gala di premiazione, decidendo di spostarci nella piazza di Casamicciola per coinvolgere tutti a cominciare dai turisti e soprattutto perché anche attraverso le iniziative culturali di livello internazionale, Casamicciola deve rinascere dopo gli anni tristi del terremoto e delle frane.

Il territorio non può più restare fuori dalla produzione di eventi come questi che non sono commerciali e fini a se stessi, ma producono vera Cultura”, ha detto fra l’altro Gianni Canova, autore e critico cinematografico e Rettore dell’Università Iulm di Milano, nella sua qualità di Presidente Onorario del Festival.

Nello splendido scenario naturale dei Giardini Ravino a Forio, parco e vivaio dedicato alle piante cactacee provenienti da ogni parte del mondo e che si affaccia sulla meravigliosa baia di Citara, per la sezione e contest dedicati a pittura e scultura, nella collettiva che è stata allestita nell’area espositiva della suggestiva saletta “Moby Dick” e che si svolgerà fino al 18 giugno prossimo e che sarà visitabile tutti i giorni in orario di apertura al pubblico, partecipano gli artisti Alessandro Borrelli, Alfredo Furiati, Camilla Cedroni, Carmen Colonna, Natura Fera (Cinzia Tammaro), Davide Mirabella, Emilia Della Vecchia, Enrica Capone, Enzo G. Sciavolino, Filomena De Martino, Francesco Filippelli, Iole Monaco, Lucia Catania, Luigi Calì, Luigi Gallo, Marco Ferrara, Maria Sibilio, Mila Maraniello, Nello Collaro, Paolo Sorrentino, Pietro Mingione, Roberto Bellucci, Silvia Rea, Tea Costa, Tiziana Alimonti, Ylenia Pilato, Tonia Erbino, Walton Zed (Davide Capasso)