Laboratori e borse di studio, open day «artistico» da Spazio Tra

Martedì 12 aprile 2022 dalle 10 alle 18 in cia Cisterna dell’Olio 5, nel centro storico di Napoli, il collettivo artistico Disintegrati in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Napoli e il team #CUOREDINAPOLI, aprirà le porte di Spazio Tra, hub di formazione e co-progettazione artistica, per una giornata dedicato alla presentazione di 28 borse di studio dal valore di 300 euro ognuna, per quattro laboratori di formazione artistica: narrazione di quartiere (cinema partecipativo), progettazione di comunità digitali (web design), dispositivi estetici acceleranti (installazioni), segno d’appartenenza (brand identity).

Partecipando ad uno dei 4 laboratori potrai ricevere 4 Crediti formativi (se iscritto all’Accademia di Belle Arti di Napoli). Il focus principale dei laboratori è l’ideazione e realizzazione di un’opera-evento relazionale e interattiva che intercetti i bisogni reali delle persone e impatti positivamente la vita del quartiere.

L’opera-evento supportata dal city brand #CUOREDINAPOLI si terrà a conclusione del ciclo trimestrale dei laboratori a giugno 2022, nei laboratori in cui si lavorerà a stretto contatto con associazioni, abitanti e commercianti per rafforzare lo storytelling e la brand identity del quartiere, creando contenuti digitali e fisici.

Montesanto è il campo di sperimentazione in cui i partecipanti ai laboratori potranno sperimentare e seguire un progetto articolato e multidisciplinare, dalla fase di ideazione a quella di realizzazione, confrontandosi sul piano della realtà e relazionandosi con un pubblico e un cliente.

Per poter accedere alle borse di studio sarà necessario compilare le domande di iscrizione sul sito web www.spaziotra.xyz o partecipare all’Open day il giorno martedì 12 aprile 2022, in Via Cisterna dell’Olio n. 5 in cui sarà possibile attraversare gratuitamente lo spazio e conoscere più da vicino tutor e programma dei laboratori. Saranno inoltre presenti installazioni interattive e video illustrativi del metodo laboratoriale.

È possibile seguire tutte le notizie riguardo le borse di studio visitando il sito web www.spaziotra.xyz, scrivendo una mail a info@spaziotra.it oppure le pagine Facebook e Instagram SPAZIO TRA e Disintegrati.

Spazio Tra è frutto della collaborazione tra il collettivo Disintegrati, Accademia di Belle Arti di Napoli e il progetto artistico #CUOREDINAPOLI, finanziato dal PON Metro Napoli i Quartieri dell’innovazione.

Progetto “Spazi di innovazione sociale - percorsi di inclusione attiva” Bando IQ - i quartieri dell’innovazione.

Disintegrati APS è un’Associazione di Promozione Sociale attiva sul territorio napoletano dal 2015 che propone nuove modalità di crescita territoriale.

L’associazione ha l’obiettivo di promuovere, coordinare e incentivare azioni artistiche in grado di valorizzare il territorio napoletano.

L’associazione Disintegrati persegue esclusivamente fini artistici e sociali, formativi, di studio e di ricerca.

Arte people specific | eventi | comunicazione non convenzionale | guerrilla marketing.