«Opere di architettura moderna: quando conservare, quando restaurare», c'è il webinair

«Opere di architettura moderna: quando conservare, quando restaurare», è il tema di un convegno-webinar organizzato dall’Ordine degli Architetti di Napoli, che si terrà martedì 6 luglio 2021 dalle 15.30 alle 19. Apertura dei lavori con i saluti di Leonardo Di Mauro e l’introduzione di Pio Crispino, rispettivamente presidente e presidente onorario dell’ordine degli architetti di Napoli. A seguire, sono previsti gli interventi di Eduardo Alamaro, architetto e storico dell’arte; di Bianca Maria Canepa, consigliere dell’ordine della provincia di Ravenna; di Renato Capozzi, dell’Università Federico II, di Cherubino Gambardella, dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli; di Enza De Vita, libero professionista; di Giovanni Laino, docente di Politiche urbane all’Università Federico Il. Le conclusioni sono affidate a Maurizio Di Stefano, presidente Icomos Italia International.

Con questo webinar promosso dall’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia, si torna su un tema importante e strategico per l’armonioso sviluppo della comunità: quando conservare e quando restaurare il ricchissimo patrimonio di Architettura moderna presente nel Capoluogo e nei centri che costituiscono la Città metropolitana di Napoli.

Un dibattito che l’Ordine sta affrontando con grande impegno e qualità, mettendo a confronto le varie esperienze intellettuali e professionali per avviare una profonda azione volta alla rigenerazione urbana, tema strategico e primario in ogni programma di indirizzi politici, amministrativi e culturali in un concetto di città che miri a creare un itinerario di interventi in grado di rendere da un lato alla conservazione e valorizzazione delle testimonianze architettoniche di riconosciuto interesse, fulcro di un’attenta storia e memoria urbana, e dall’altro favorire e conciliare la valorizzazione e la trasformazione delle città, sempre nel rispetto di vincoli e norme.



Dopo il webinar del 18 giugno 2021, martedì 6 giugno 2021, quindi un altro appuntamento di dibattito e confronto promosso sul tema dall’Ordine degli Architetti per arricchire ed alimentare una “discussione che guardi al futuro, nell’intento di garantire una sana stratificazione urbana, rafforzando un dialogo alto e di spessore per affrontare e risolvere problematiche da sempre nei carnet politici, amministrativi e professionali per la riqualificazione del territorio di Napoli e dell’area metropolitana.