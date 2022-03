All'Orto botanico di Napoli ritorna «Fiabe di primavera», in scena i racconti più celebri dell'infanzia

Riprende la programmazione delle “Fiabe di primavera” all’Orto Botanico di Napoli che annuncia la sua ventiseiesima edizione con un nuovo ciclo di spettacoli programmati dal prossimo sabato 2 aprile fino al 29 maggio 2022. Dopo i due anni di arresto causati dalla pandemia, ritornano nel magnifico giardino napoletano di via Foria gli affascinanti percorsi tra teatro e natura proposti dall’associazione I Teatrini e dall’Università degli Studi Federico II e realizzati per La scena sensibile con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Campania e del Comune di Napoli.

Cinque titoli, selezionati tra i capolavori dei maggiori autori della letteratura universale per l’infanzia e la gioventù (da Andersen a Collodi, Barrie, Fedro, Esopo, La Fontaine), sono messi in scena dalla regista Giovanna Facciolo in singolari allestimenti itineranti ideati per gli incantevoli spazi dell’Orto napoletano. Racconti per adulti e bambini all’avventurosa scoperta di luoghi magici e storie senza tempo, scelti dagli organizzatori per una nuova stagione che annuncia 30 giorni di spettacolo per oltre 60 repliche complessive.

«Liberiamo la fantasia dopo due anni di forzato letargo – sottolinea la scrittrice e regista Giovanna Facciolo - e restituiamo ai nostri bambini il diritto di stare insieme e vivere la magia dell’incontro tra teatro e natura».

Si inizia con “L’albero del sole” (dal 2 al 13 aprile) che proporrà ai piccoli spettatori l’incontro con lo scrittore Hans Christian Andersen e con i personaggi delle sue fiabe, da Pollicina all’Usignolo dell’Imperatore, interpretati dagli attori Monica Costigliola, Adele Amato de Serpis e Leonardo Noto. La rassegna prosegue poi con “Gli alberi di Pinocchio” (in scena dal 19 aprile all’ 8 maggio), “Le favole della saggezza” (dal 2 al 15 maggio), “Con le ali di Peter” (dal 9 al 29 maggio) e con “Storia di un albero e di un bambino” (dal 16 al 29 maggio) che Giovanna Facciolo realizza a partire da un racconto illustrato di Shel Silverstein.