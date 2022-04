Orto Botanico di Napoli, torna la mostra mercato «Planta, il giardino e non solo»

Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia da Covid-19, torna a Napoli «Planta, il giardino e non solo», la mostra-mercato dedicata al florovivaismo di qualità negli spazi del Real Orto Botanico. L'ottava edizione di «Planta» si terrà da venerdì 6 a domenica 8 maggio, con inaugurazione alle ore 11 di venerdì 6 maggio alla presenza delle autorità e del direttore dell'Orto Botanico di Napoli, Paolo Caputo.

L'ultima edizione si è svolta nel 2019, poi lo stop a causa della pandemia nel 2020 e nel 2021. Protagonisti di «Planta» torneranno ad essere le piante e i fiori di stagione, le sementi esclusive, le rarità botaniche, le essenze esotiche, i prodotti dell'orto e le attrezzature per il giardino e per l'outdoor. Il programma prevede incontri tematici, mostre, presentazioni di libri e speciali sessioni aperte ai più piccoli per far conoscere loro i segreti della botanica.