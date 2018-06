Paesaggi a confronto: Franco Fontana a Napoli per la mostra fotografica

Sabato 9 Giugno 2018, 09:50 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2018 09:50

Paesaggi a confronto, 15 opere del maestro Franco Fontana in mostra all’interno del «The Gallery Studio», in via Carducci a Napoli. Tra linee, colori, paesaggi naturali e urbani, la mostra è un viaggio imperdibile attraverso la carriera del fotografo emiliano. Presente all’inaugurazione, Franco Fontana si è intrattenuto fino a tardi con gli estimatori della sua arte, accorsi per un autografo e per ascoltare le sue parole.«Paesaggi a confronto perché ci sono paesaggi urbani, naturali, delle ombre, della gente, c’è di tutto. Quella foto lì non ha niente a che spartire con quella là, ma la matrice sono sempre io - afferma il fotografo - Cerco sempre di cancellare per eleggere, togliere il superfluo per significare i contenuti. Fotografare i paesaggi non è una scelta, è una cosa spontanea. Girando in strada, ascoltando la musica, leggendo i libri.. È un’autofecondazione continua. Tu assorbi, assorbi, assorbi e poi quando matura qualcosa di significativo cominci a interpretarlo e a vederlo. I paesaggi c’erano anche prima che li facessi io e ci saranno sempre, in quel modo lì però non li ha fatti ancora nessuno».