Pagani, l'evento «Dodici d'autore» unisce poesia, musica e chef stellati

Mettete insieme un operatore culturale con l’arteteca (Rosa Cuccurullo), un artista visivo dal peso storico di Pietro Lista, un poeta elegantissimo come Mimmo Grasso; aggiungete un condimento di musica e di guarattelle (Gigi Porta e Nunzio Annunziata), affidatevi a una struttura con cuochi stellati (Il Bagatto, Pagani) ed ecco gli ingredienti per una serata memorabile.

Si tiene giovedì alle 19.30 a Il Bagatto di Pagani l'evento «Dodici d’autore»: quattro chef proporranno 12 portate (tapas), una per ogni mese dell’anno, rigorosamente elaborate con prodotti del territorio; 12 sono i mesi del calendario di Pietro Lista, appuntamento annuale molto atteso dai collezionisti; 12 i testi erotici in napoletano di Mimmo Grasso, accompagnati da chine di Lista, entrambi raccolti in un quaderno con la copertina nera (Malleus Malericarum – martello delle streghe?), distribuito gratis ai convenuti e stampati, come il calendario, da Gutenberg edizioni. L’evento, primo di altri che avranno luogo nel corso del 2023, è organizzato dalla Fondazione Pietro Lista.