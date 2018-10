Paillettes, frange e stili rétro: a Sorrento un hair show dedicato agli anni Venti

Sabato 6 Ottobre 2018, 09:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SORRENTO - Cosa unisce mito e storia, fascino e bellezza, stravaganza ed eleganza? C’è uno solo posto in cui tutto si intreccia dando vita a un fantastico racconto dai colori del mare: è Sorrento, la culla delle Sirene. Riconfermata anche quest’anno come sede del prestigioso Kaaral International Meeting (Kim), da domani a mercoledì la città sarà invasa da un esercito di hairdresser provenienti da tutto il mondo per quattro giorni di formazione, creatività e divertimento.«Perché il Kim non è un semplice evento - spiegano gli organizzatori - È un vortice di ispirazioni, emozioni e istanti travolgenti che lasciano spazio a nuove energie e graffianti propositi. Attimi magici in cui le future tendenze del mondo hair si materializzano sotto gli occhi attenti del pubblico con maestria ed eleganza per dare vita a creazioni uniche e spettacolari». A realizzarle saranno gli hairstylist di punta di una crew d’eccezione: il Kaaral International Team, con il suo appassionato talento, la folle creatività, l’impeccabile professionalità. Paillettes, giochi di luce, frange e stili rétro permetteranno ai partecipanti di salire sulla macchina del tempo per tuffarsi negli anni del Grande Gatsby e calarsi nello spirito della mitica Belle Époque americana. Scenografie, coreografie e musiche appositamente realizzate animeranno le prestigiose sale dell’Hilton Palace per uno show dall’atmosfera indimenticabile. L’impeccabile classy look in stile gentleman dominerà la scena. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per un grande hair show dedicato agli anni Venti.Kaaral ha la sede principale in Abruzzo, ma è presente in tutto il mondo. È una delle aziende di punta del settore hair e cosmetici per capelli, capace di portare il made in Italy fuori dai confini. «Oltre che per dare una degna cornice a quattro giorni di formazione professionale e hair show - concludono gli organizzatori - abbiamo scelto proprio Sorrento per far conoscere la Costiera a oltre 500 persone provenienti da America, Australia, Canada, Asia, Cina e Russia, molte delle quali si tratteranno anche a seguito dell’evento per visitare le principali città campane».