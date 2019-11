Palazzo Fondi, al via il ciclo di film «La Musica nel racconto del nuovo cinema»

Prende il via venerdì 22 Novembre, a Napoli nella cornice dello storico Palazzo Fondi in via Medina 24, la rassegna intitolata "La Musica nel racconto del nuovo Cinema", un ciclo di film tra i più ricercati che hanno raccontato in modo trasversale vari generi musicali e periodi storici. Un’iniziativa a cura dell'Associazione Kinemata Arte&Cultura, realizzata in collaborazione con Palazzo Fondi, Accademia Davines e Barrio Botanico.



Film di apertura sarà “Sing Street” di John Carney, racconto di un quindicenne di nome Conor che fonda a Dublino una band sulle orme dei gruppi che hanno segnato le fasi più salienti della stagione musicale degli anni Ottanta: A-ha, Duran Duran, Hall & Oates, The Cure, The Clash, SpandauBallet, The Jam. Il 13 dicembre sarà la volta di "Frank", diretto da Lenny Abrahamson. Una storia surreale e bizzarra, che partendo dalle esperienze di una band di musica sperimentale racconta di conseguenze del successo, di talenti "maledetti", di musica rock e social network. Si proseguirà con "A proposito di Davis" il 10 gennaio, dei fratelli Coen. Un film celebrazione dell'arte e della musica, con una base di sorprendente ironia. La storia del protagonista, Llewyn, rievoca l'ambiente musicale del folk anni Sessanta. A chiudere il ciclo, "Summer", di Kirill Serebrennikov, il 7 febbraio. Biografia sentimentale di una generazione e di una scena musicale poco conosciuta come quella del rock-punk sovietico, che ha visto emergere band come gli Zoopark e i Kino. Quattro opere che hanno raccolto consensi e riconoscimenti nei più svariati festival internazionali, destinate ad arrivare ad un pubblico vasto ed eterogeneo. Obiettivo dell'iniziativa è la promozione della cultura cinematografica attraverso la visione di opere selezionate, creando anche momenti di incontro e condivisione.



PROGRAMMA

22 Novembre SING STREET | John Carney, Irlanda, 2016, 106'

13 Dicembre FRANK | Lenny Abrahamson, G. Bretagna - Irlanda, 2014, 95'

10 Gennaio A PROPOSITO DI DAVIS | Joel Coen – Ethan Coen, U.S.A., 2013, 105'

7 Febbraio SUMMER | Kirill Serebrennikov, Russia – Francia, 2018, 126'



19:00 AperiCine | 20:30 Apertura sala | 21:00 Inizio film



Le proiezioni sono ad ingresso gratuito e su prenotazione con Eventbrite.



Contatti: info.kinemata@gmail.com



Direzione artistica: Tonia Zitelli

Coordinamento generale: Irene Pompeo, Michele Rillo

Segreteria organizzativa: Angelica Simeone © RIPRODUZIONE RISERVATA