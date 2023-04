Pasqua al Palazzo Reale, costi ridotti e ingressi gratuiti

Un mese intenso per il Palazzo Reale di Napoli che rimarrà aperto tutti i giorni del mese d’aprile, compresi i mercoledì - giorno di riposo settimanale - con anche tre aperture straordinarie serali a soli 2 euro.

L’iniziativa nasce dalla previsione della grande affluenza turistica prevista in occasione della Pasqua e delle festività del 25 aprile e del 1 maggio, per offrire la possibilità di visitare, non solo l’appartamento reale, ma anche la mostra in corso, nella Galleria del Genovese «Dialoghi intorno a Caravaggio. Opere da Capodimonte a Palazzo Reale» che chiuderà il prossimo 9 maggio.

Il museo sarà aperto domenica di Pasqua 9 aprile, il lunedì in Albis 10 aprile e il primo maggio il con i consueti costi ed orari di apertura.

Sarà gratuito, invece, l’ingresso martedì 25 aprile, in occasione dell’anniversario della liberazione e il 7 maggio, per l’abituale appuntamento della “Domenica al Museo”.

Non solo, ma il Palazzo Reale di Napoli, rilancia l’offerta di primavera proponendo anche quattro aperture straordinarie diurne tutti i mercoledì dal 5 al 26 aprile (normalmente il museo è chiuso per riposo settimanale) e tre aperture straordinarie serali venerdì 7, venerdì 28 e domenica 30 aprile al costo ridotto di 2,00 euro (ore 20 - 23 con ultimo ingresso alle 22).

Infine durante il venerdì sabato e domenica sono state organizzate visite guidate alla mostra “Dialoghi intorno a Caravaggio. Opere da Capodimonte a Palazzo Reale” al costo di 7 euro, oltre il biglietto di ingresso.

Un viaggio alla scoperta dell’esposizione, articolata sul confronto tra le raccolte d’arte del Palazzo Reale di Napoli e del Museo e Real Bosco di Capodimonte, entrambe originate dal collezionismo borbonico tra Settecento e Ottocento. Nucleo centrale della mostra è la Flagellazione di Caravaggio che, pur non appartenendo alle collezioni reali, condizionò a lungo la produzione artistica del Seicento, a Napoli e non solo.

Durante la visita si proporrà una lettura ragionata del capolavoro del Merisi e di tutti i dipinti caravaggeschi acquistati nel 1802 a Roma da Domenico Venuti per Ferdinando IV di Borbone, riuniti per la prima volta in questa esposizione.

Le visite guidate, della durata di 45 minuti in gruppi di massimo 25 persone (inclusi i minori di 6 anni) fino a esaurimento posti, il venerdì alle ore 17:30, il sabato alle ore 17:00 e la domenica alle ore 17:00 e 18:00 (ad eccezione delle domeniche gratuite, del 25 aprile e del 10 aprile, lunedì in Albis) .