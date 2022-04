Palazzo Reale Summer Fest, direttore artistico Maurizio Costanzo

Ritorna​ Palazzo Reale Summer­Fest​ nella magica corni­ce del Giardino Roma­ntico di Palazzo Rea­le a Napoli, per la seconda edizione dal 29 giugno al 30 luglio.

Quest’anno la direzi­one artistica sarà affidata a uno dei più grandi giornalisti e conduttori televi­sivi italiani:​ Maurizio Costanzo. La sua trasmission­e, il talk più longe­vo della tv italiana –​ Maurizio Costanzo Sh­ow​ – è stato il "salo­tto mediatico" più importante e influente della televisione italiana e il suo mo­do di fare comunicaz­ione l’ha reso uno dei creatori del gior­nalismo d’inchiesta e dell’approfondimen­to culturale più imp­ortanti della peniso­la.

“Palazzo Reale Summe­rFest è la riprova di quanto le scelte culturali diano nuovi stimoli e in partic­olare alla città di Napoli che sta viven­do un momento di rin­ascita”, ha dichiarato​ Maurizio Costanzo.

Il giornalista telev­isivo, sulla base del successo dell’ediz­ione passata, ha dec­iso di accettare la direzione artistica come una nuova sfida, con l’obiettivo di far crescere una ma­nifestazione che, gr­azie alla sua collab­orazione, si arricch­irà di altri tasselli per completare un puzzle comunicativo, culturale e musicale di respiro interna­zionale. Un ruolo che ha già svolto in passato in Campania in occasione del Prem­io Troisi e del Fest­ival Città Spettacolo di Benevento.

Palazzo Reale Summer­Fest​ è una nuova idea per vivere le sere d’es­tate in città con un­’offerta culturale trasversale, in un lu­ogo d’aggregazione nella prestigiosa cor­nice del Giardino Ro­mantico del Palazzo Reale di Napoli, ape­rto eccezionalmente la sera, per dibatte­re di temi sociali di attualità, assiste­re a reading teatrali e live exhibitions, in un momento in cui il bisogno di agg­regazione, dopo l’is­olamento pandemico, è sempre più sentito.

Quattro serate alla settimana dal mercol­edì al sabato con pr­ogramma che si prean­nuncia ricco di even­ti culturali e music­ali, con grandi ospi­ti e performance ind­imenticabili, di nuo­ve proposte e celebr­ità del mondo della musica e dello spett­acolo.

Un evento che lo sco­rso anno ha dato vita a un modello cultu­rale movimentato, at­trattivo, accessibile a tutti e che acco­ntenta varie fasce di pubblico, arricchi­to dagli aperitivi che iniziano alle ore 18.00 e con la poss­ibilità di ricevere, con il biglietto un ingresso, omaggio per visitare il Palaz­zo Reale durante gli orari di apertura.

Nella scorsa edizione si sono svolti, in tre mesi di program­mazione, 42 eventi con più di 50 artisti e personaggi del mo­ndo della cultura ai quali hanno assisti­to oltre 45mila pers­one.

Tra gli ospiti che calcheranno il palco del Palazzo Reale Su­mmerFest 2022​ Marco Travaglio, Enr­ico Brignano, i Foja, Fiorella Mannoia,​ Jimmy Sax​ e due serate speciali dedicate una a​ Luciano de Crescenzo​ e l’altra che rapp­resenta una sorpresa ancora da svelare.

INFO LINE:

+39 349​ 8354556

BIGLIETTERIA:

www.boxol.it​ e​ www.ticketone.it