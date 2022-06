Palma di Campania, festival del cinema giovane: si avvicina la cerimonia di premiazione dei cortometraggi

Sono stati annunciati i finalisti selezionati per il premio “CineCi’ - CortiCulturalClassic 2022” a cura dell’associazione Napoli Cultural Classic e dell’assessorato alla cultura del comune di Palma Campania con la collaborazione delle associazioni culturali del territorio, sotto la direzione artistica dell’attore, autore e regista Massimo Andrei. Una vera e propria festa del cinema che da anni vede la partecipazione di artisti del calibro di Lunetta Savino, Donatella Finocchiaro, Mimmo Calopresti, Peppino Mazzotta e tanti altri.

La rassegna organizzata per il settimo anno consecutivo a Palma Campania, punto di riferimento per il cinema giovane, arrivata ormai alla 12esima edizione, quest'anno ha apportato una novità importante: grazie al lavoro svolto dall'associazione Napoli Cultural Classic, con il direttore Artistico Massimo Andrei e l'assessorato alla cultura di Palma Campania e con la dottoressa Elvira Franzese, la tematica dei lavori presentati dai partecipanti riguarda le abitudini alimentari. I lavori presentati sviscerano il tema attraverso il dramma, la commedia e il documentario.

Il 24 giugno 2022 nella splendida cornice del palazzo comunale di Palma Campania alle 19:30 ci sarà la premiazione dei cortometraggi selezionati per il premio “CineCi’ - CortiCulturalClassic 2022”. Durante la serata sarà assegnato il premio speciale Vincenzo Russo e il premio speciale Salvatore Ferrara che andrà al miglior cortometraggio. Lello Arena sarà l'ospite d'onore della serata.

Nei due giorni precedenti, 22 e 23 giugno alle 19:30, nel teatro comunale di Palma Campania verranno proiettati i cortometraggi arrivati in finale. Il 22 giugno verranno proiettati “Argento Vivo”, “Senza Nome”, “Questo è l'anello”, “Fishman” e “L'invalidante crisi di Don Joe”. Il 23 giugno saranno proiettati “Nikola Tesla”,“Tutù”, “La Giostra”, “Gocce”, “Gita di famiglia”, “Shelter”.

Saranno poi decretati i vincitori, per le categorie: Migliore attore protagonista, Migliore attrice protagonista, Migliore attore non protagonista, Migliore attrice non protagonista, Migliore fotografia, Migliore musica, Migliore regia, Miglior cortometraggio, Migliore sceneggiatura. Sarà poi assegnato un premio speciale al miglior documentario.