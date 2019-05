Paolo Ruffini testimonial del Premio Penisola Sorrentina

Lunedì 13 Maggio 2019, 20:24 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2019 20:37

PIANO DI SORRENTO - «Di sociale e di cultura bisogna parlare. E questo è uno dei principali meriti del Premio Penisola Sorrentina»: l'attore e conduttore televisivo Paolo Ruffini esordisce così come testimonial del Premio intitolato al poeta Arturo Esposito. Dopo aver ricevuto il riconoscimento nella sezione teatro sociale per il suo spettacolo "Up&Down" nel 2018, il 40enne livornese è stato individuato come testimonial della kermesse che ogni anno richiama in penisola sorrentina e premia le stelle del giornalismo, del cinema, del teatro, della musica e di tante altre espressioni della cultura. E così, dal palco di "Colorado", spettacolo televisivo che conduce insieme a Belen Rodriguez, Ruffini ha voluto dedicare un messaggio a organizzatori, sostenitori e pubblico del Premio indissolubilmente legato alla città di Piano: «È un'iniziativa prestigiosa che chiama la cultura tutta senza distinzione dando onore agli artisti, all'arte e al pubblico».Nel videomessaggio Ruffini ricorda anche il riconoscimento ottenuto nel 2018: «Una soddisfazione pazzesca e una lusinga meravigliosa», sottolinea l'attore che poi ricorda l'importanza di parlare dei temi legati alla cultura e al sociale «più dei social». Insomma, la macchina organizzativa della rassegna diretta da Mario Esposito si arricchisce di un altro volto noto: oltre Ruffini, il Premio Penisola Sorrentina vanta già la collaborazione di artisti di fama nazionale come l'attore Luca Barbareschi, presidente della sezione teatro, il pianista Danilo Rea, presidente della sezione musica, e il conduttore televisivo Giancarlo Magalli.