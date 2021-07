I venerdì di Ercolano, al via le visite serali nel parco archeologico

Ripartono “I venerdì di Ercolano”, le aperture serali del parco archeologico di Ercolano. Dal 6 agosto al 25 settembre, visite a partire dalle 20, con partenze ogni 10 minuti, per un massimo di 18 per ciascuna serata. Gruppi da 15 persone con la mascherina e accesso esclusivamente dall’ingresso monumentale di corso Resina.

Il prezzo del biglietto è di 5 euro (intero) o 2.50 (ridotto per under 30 e over 65 e possessori Artecard). Non pagano gli under 18 e i titolari dell’abbonamento “Un giorno un anno”. Ticket in vendita fino alle 18, nel giorno della visita, sia on line, sul sito www.ticketone.it, sia nel sito. La prevendita è obbligatoria anche per i bambini e ragazzi che usufruiscono del biglietto gratuito, così come la prenotazione per gli abbonati. Previsto almeno un tour in inglese.

I temi figurativi selezionati per le proiezioni e per i tableaux vivants dell’edizione 2021 sono tutti incentrati sulla figura di Ercole, eroe che dà il nome alla città. Le immagini sono presentate in una sequenza che, accompagnata dalla narrazione delle guide, suggerisce l’immenso fascino e la forza dell’esempio che il mito ha sempre avuto nella storia.

Dice il direttore Francesco Sirano: «Il parco archeologico ripropone i "Venerdì di Ercolano" per dare il senso della ripresa, guidati sotto le stelle da Ercole. Questo evento si aggiunge agli altri, nella rete di collaborazioni e sinergie con gli enti territoriali, è il caso del Comune e della Regione Campania».