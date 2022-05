Villa Floridiana, a maggio protagonista di un ciclo di incontri didattici

Con «Le piante del parco della Floridiana», da domenica 8 maggio 2022 e per tutti i weekend del mese di maggio, la Villa Floridiana sarà protagonista di un ciclo di incontri didattici dedicati alle sue preziose e monumentali piante, per favorire la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione condivisa del patrimonio botanico di uno dei parchi storici più amati e vissuti della città di Napoli.

In occasione del decimo censimento «I luoghi del cuore» nel 2020, ben 6.117 persone hanno espresso il loro voto per il parco La Floridiana di Napoli. A seguito di questo risultato la direzione regionale musei Campania ha presentato un progetto di valorizzazione al bando «I Luoghi del Cuore» che il Fai lancia dopo ogni edizione del censimento.

Il progetto proposto è stato selezionato da Fai e Intesa Sanpaolo per un finanziamento e permetterà di sviluppare un percorso didattico alla scoperta della ricchezza e varietà del patrimonio botanico del parco. Tra le attività di valorizzazione presentate a corredo della richiesta, un calendario di cinque incontri con esperti botanici, zoologi e storici dell’arte per conoscere più da vicino le specie arboree della Floridiana, la fauna ospitata tra i suoi rami, la nascita e le vicende del monumentale parco, in un percorso che incrocia così natura, arte e storia.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’associazione culturale amici della Floridiana e il supporto dell’università degli studi di Napoli Federico II, della società di zoologi napoletani K’nature e dell’associazione progetto museo.