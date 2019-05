Per la festa degli Angeli a Cicciano sfila il primo carro scolpito in legno

>

Il carro nella sua originalità e unicità, è il primo carro al mondo realizzato con vari tipi di ceppi di legno: ulivo, cedro, cipresso, abete, faggio e pioppo e trasmette un messaggio di speranza con un forte richiamo alla creazione di Dio. Il volto di Cristo scolpito nel ceppo di faggio, da inizio al percorso cristiano. Con altri ceppi di faggio, abete, cipresso e pioppo sono stati realizzati dipinti monocromatici dove si intravede un polittico raffigurante Maria SS. degli Angeli; un dittico che riproduce l’annunciazione; un dipinto che rappresenta il ritrovamento dell’affresco dell’effige della Vergine; e gli angeli che avvolgono il carro. Il fondale è realizzato con una Croce ricavata da rami di Ulivo. Il pianale del carro è formato da rami di ulivo intrecciati, e dai riccioli. Il carro vuole essere vuole essere il racconto di tutti gli uomini del passato, del presente e del futuro e un messaggio diretto soprattutto ai giovani: siate artigiani e scolpite al meglio la vostra vita. L’opera, progettata da Tony e Barbato De Stefano, è stata realizzata Barba Brisiu da Borgo San Dalmazzo (Cuneo), Angelo Vigliotti da Cicciano e da Francesco De Rosa da San Felice a Cancello con la collaborazione di Giovanni Santulli, Massimo De Luca, Santone Passariello, Giuseppe Vitale, Emanuele Panno, Alessandro Pizza, Aniello Mercogliano, Gennaro Acierno, Salvatore e Carmine Mungiello, Benedetto Itri per l’organizzazione di Giovanni Iasevoli, Daniele Ferrante, Giuseppe De Stefano, Paolo De Luca e Domenico Covone



Giovedì 2 Maggio 2019, 13:11

Il volto di Cristo scolpito nel ceppo di faggio, dà inizio al percorso cristiano. I ceppi, scolpiti con tecnica Carving su grandi tronchi di cedro rappresentano il falegname, il fabbro, una contadina e il buon pastore. Un carro unico nel suo genere, interamente scolpito nel legno. Il primo al mondo realizzato con questa tecnica e per tramutare in realtà il progetto di Tony e Barbato De Stefano per il comitato “carro artigiani 2019” si sono uniti diversi scultori provenienti da diverse zone d'Italia. “I Cipponi….l’apparenza inganna” verrà esposto domenica 5 maggio e sarà un’opera itinerante per le strade di Cicciano dalle ore 9 alle ore 24 in occasione della festività di Santa Maria degli Angeli. <