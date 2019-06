Venerdì 21 Giugno 2019, 22:26

PIANO DI SORRENTO - Domani sera, alle ore 19.30 verrà inaugurata la mostra di Umberto Astarita “Luci e colori dell’America Latina”, una sorta di reportage di viaggio che il fotografo sorrentino dedica a Cuba, all’Argentina e alla Bolivia, per riscoprire in maniera inedita i luoghi di Che GuevaraMagistrale l’uso del bianco e nero nelle foto scattate in Argentina e Bolivia, in particolare in quelle dove Astarita punta l’obiettivo sulle miniere; in quei luoghi mediante le luci e le ombre riesce a restituire immagini di grande impatto emotivo. I colori invece servono al fotografo per ricostruire l’atmosfera seducente di Cuba e della sua capitale. Gli stessi che si ritrovano nel documentario “People in Havana”, che vede alla regia Claudio Celentano proprio con Astarita e verrà proiettato sulla terrazza della Villa Fondi De Sangro alle ore 21.00.Celentano raccoglie la testimonianza di alcune personalità del panorama contemporaneo, che gli permettono di gettare un ponte tra presente e passato. L’Havana prende vita in tutta la sua bellezza nei racconti degli intervistati; per citarne qualcuno il pittore e scultore Alfredo Sosabravo, Eusebio Leal, l’Historiador responsabile del recupero dell’Avana Vecchia, il giornalista Julio Acanda e Roberto Chile, il documentarista e fotografo che ha accompagnato Fidel Castro nei suoi viaggi dal 1984 al 2006, oltre agli imprenditori Vittorio Perrotta e Antonino Cappiello. A fare da colonna sonora l’inedito “Havanapolis” di Mauro Marsu, feat. Alex Acosta e musica di Salvatore Torregrossa, le restanti musiche sono invece di Pasquale Curcio. Durante la serata, organizzata dall’Associazione Cryteria Project e dal Presidente Raffaele Esposito, che porterà i suoi saluti, interverranno insieme ai registi, l’Onorevole Andrea Cozzolino; l’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli Nino Daniele; i sindaci delle città di Piano di Sorrento e Sorrento, Vincenzo Iaccarino e Giuseppe Cuomo; Francesco Pinto, dirigente Rai; le consigliere dell’Ambasciata di Cuba in Italia, Madelén González-Pardo Sánchez e Lisset Argüelles Montesinos. A moderare sarà il giornalista Giacomo Giuliano.