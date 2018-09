Venerdì 14 Settembre 2018, 19:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIANO DI SORRENTO - Una tradizione antica, tramandata di generazione in generazione e tenuta in vita da un gruppo di giovani appassionati: l'arte campanaria è uno dei fiori all'occhiello della penisola sorrentina, in particolare di Piano e della basilica della Santissima Trinità. E proprio questa chiesa sarà protagonista della seconda giornata nazionale dei campanili aperti, promossa dalla federazione nazionale dei suonatori di campane insiema al Fai. Domenica prossima la basilica della Santissima Trinità resterà eccezionalmente aperta dalle 15.30 alle 18.30. Ad accogliere i visitatori sarà il gruppo dei campanari locali, al centro di un programma che prevede visite guidate sul campanile per gruppi di otto persone ogni venti minuti, con dimostrazioni di arte campanaria e notizie sulla storia delle campane.